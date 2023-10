Voici une sélection des meilleures promotions du jour chez différentes enseignes, toutes catégories de produits confondues.

Commençons par le tapis de course FITFIU Fitness MC-200. Pliable et compact (55,1P x 23,6l x 43,3H cm), vous pouvez le ranger facilement ou vous en servir sans qu'il n'encombre une pièce.

Il est doté d'un moteur puissant de 1500 W qui permet d'atteindre jusqu'à 14 km/h, et il dispose de 12 programmes d'entraînement.

Le tapis offre une surface de course de 40 x 110 cm pour un meilleur confort et un système d'arrêt d'urgence magnétique pour plus de sécurité.

Des entrées audio et USB sont disponibles pour écouter des fichiers MP3 et des haut-parleurs sont intégrés.

L'écran LCD vous donne les informations de vitesse, temps, distance, calories consommées et fréquence cardiaque avec le moniteur de fréquence cardiaque intégré.

Le tapis de course Fitfiu Fitness MC-200 est en ce moment à 299,99 € au lieu de 389,99 €, soit une remise de 23% sur Amazon. La livraison est gratuite.





D'autres tapis de course affichent des réductions, à savoir :

D'autres produits sont en ce moment en promotion, comme :



