Aujourd'hui, la domotique prend une place de plus en plus grande dans les maisons. Il nous est tout à fait possible de contrôler notre électroménager, mais aussi notre éclairage, nos volets roulants et bien d'autres avec une simple application mobile.

Commençons avec le lot de 3 ampoules connectées Otio WiFi LED. Ces ampoules, comme leur nom l'indique, peuvent être contrôlées par une app mobile, notamment Alexa et Google Home. Elles affichent une durée de vie de 25000h, soit environ 20 ans. Leur puissance de 10W et leur culot E27 s'adapteront parfaitement aux luminaires classiques.

Ce lot de 3 ampoules connectées Otio WiFi LED est vendu 24,99 € au lieu de 44,99 € soit 44% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est à partir de 3,99 € prévue dès le lendemain chez vous.

Continuons avec le disque SSD SATA PNY CS900 1 To. Ce disque flash robuste annonce des vitesses de 535 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture. Il ne placera en lieu et place de votre ancien disque dur mécanique (HDD) en 2,5" et vous fera profiter de la norme SATA 6 Gb/s. De quoi redonner un coup de boost à votre PC portable ou à votre ordinateur fixe.

Ce disque SSD SATA PNY CS900 1 To est vendu 49,99 € au lieu de 56,99 € soit 12% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite et prévue pour le lendemain.

Et terminons ce TOP 3 avec le PC portable Lenovo IdeaPad 3 14ITL6. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 14" Full HD à une définition de 1920 x 1080p. Son processeur Intel Core i3 1115G4 et ses 8 Go de mémoire vive (RAM) vous permettront de réaliser les tâches du quotidien sans soucis. Le tout est livré sous Windows 11, installé sur un disque SSD 256 Go.

Ce PC portable Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 est vendu 399,99 € au lieu de 528,50 € soit 24% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain gratuitement pour les abonnés Prime.





Et n'oubliez pas de consulter notre article sur le OnePlus 10 Pro à 507 €, l'Apple iPhone 14 à -13% et plein d'autres promos ainsi que nos promotions Amazon sur les écrans PC, TV, smartphones et bien d'autres