Commençons par le smartphone OnePlus 10 Pro 5G. Ce mobile est équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,7" avec une définition de 3216 x 1440p et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce téléphone est propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le OnePlus 10 Pro 5G est doté d'un triple capteur avec un module principal de 48 MP, un de 50 MP et un de 8 MP. Pour faire des selfies, le smartphone est pourvu d’un capteur de 32 MP. Et pour finir, ce smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec un chargeur de 80 W.

Ce smartphone OnePlus 10 Pro 5G 8 / 128 Go est vendu 507 € après application du code FRTS12 dans sa version EU sur Aliexpress (ne pas prendre la version CN pour chinoise). Le smartphone OnePlus 10 Pro 5G 12 / 256 Go est quant à lui vendu 587 € après application du code FRTS12 également dans sa version européenne EU sur ce même site. La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.

