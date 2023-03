Nous avons la possibilité de laisser un appareil faire le ménage à notre place. Les aspirateurs robots sont de plus en plus présents chez nous et ils peuvent aussi bien aspirer que laver, selon les modèles. Certains possèdent même une station de vidage, permettant une complète autonomie durant de longues semaines.

Commençons par l'aspirateur robot Roborock S8. Ce tout nouvel appareil de nettoyage possède un système de navigation Lidar, ce qui lui permet de travailler même la nuit. Cet engin est doté d'un bac à poussière de 400 ml et d'un réservoir d'eau de 300 ml. Cet aspirateur lavant peut donc aspirer et nettoyer en même temps, notamment grâce à sa double brosse vibrante et sa serpillère humide qui vibre également.

Cet aspirateur robot Roborock S8 est vendu au prix réduit de 549 € au lieu de 699 € soit 21% d'économies chez Cdiscount, et ce uniquement pendant sa phase de lancement. La livraison est gratuite, chez vous dès le lendemain.

D'autres aspirateurs robots sont également en promotion à savoir :

Et n'oubliez pas de consulter les offres jusqu'à -80% à l'occasion du 13ème anniversaire AliEexpress ainsi que les grosses promotions sur deux vélos électriques.