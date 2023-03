Gogobest revient en force avec deux belles offres sur des vélos électriques. Comme vous le savez sans doute, ces engins de mobilité se démocratisent et nous en croisons de plus en plus dans les rues. Afin de ne pas augmenter la pollution de nos villes, ils s'avèrent très utiles.

Commençons par le vélo électrique Bezior M3. Cet engin de mobilité possède un moteur de 500W fonctionnant grâce à une batterie de 48V avec une capacité de 10,4 Ah. Sa vitesse max est de 25 km/h, pour une autonomie d'environ 60 km en assistance électrique ou 30 km en 100% électrique. Vous aurez accès à toutes les informations nécessaires sur son écran LCD. Ce vélo électrique est freiné par deux freins à disque (avant, arrière) et possède une suspension à l'avant, le confort avant tout. Son dérailleur 7 vitesses SHIMANO vous permettra d'adapter la vitesse à la demande.

Ce vélo électrique Bezior M3 est vendu 969,99 € au lieu de 1499,99 € soit 530 € d'économie avec le code NGN159G. La livraison est gratuite, prévue dans un délai de 5 jours.



Enchainons avec le vélo électrique Bezior XF001. Cet engin au style rétro est équipé d'un moteur de 1000W couplé à une batterie de 48V avec une capacité de 12,5 Ah. Son autonomie en assistance électrique est de 45 km, et, en 100% électrique, de 35 km. Ce vélo atteint une vitesse maximale de 25 km/h en seulement 5 secondes. Il est doté de deux freins à disque, à l'avant et à l'arrière, vous permettant d'arrêter votre embardée sans aucun souci. Son écran LCD vous indique le niveau de batterie, votre vitesse instantanée ainsi que la distance que vous avez parcourue.

Ce vélo électrique Bezior XF001 est vendu 1299,99 € au lieu de 1899,99 € soit 600 € d'économisé grâce au code promo NGN159G à ajouter juste avant le paiement. La livraison est gratuite sous 5 jours.





