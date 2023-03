Les barres de son se retrouvent de plus en plus chez nous. En effet, ces objets, assez compacts et au design minimaliste, fonctionnent plutôt bien et produisent un son de plus grande qualité que nos TV.

Commençons avec la barre de son Bose solo Soundbar Série II. Cette enceinte connectée mesure un peu moins de 7 cm et peut donc être installé sous la plupart des téléviseurs. Sa portée est de 9 mètres en Bluetooth.

Cette barre de son Bose solo Soundbar Série II est vendue 159,99 € au lieu de 199,99 € soit 20% de remise immédiate chez Darty. La livraison est gratuite dès le lendemain.

