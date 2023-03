Aujourd'hui, on démarre en douceur avec trois belles offres. Un téléphone portable, une console de jeux et un processeur sont au programme.

Commençons avec le pack console Xbox Series X + Forza Horizon 5 premium édition 1 To. Cette machine de dernière génération, créée par Microsoft, est arrivée sur le marché le 31 janvier 2023. Elle vous permet de jouer aux tout derniers jeux vidéo en 4K à 120 fps. Ce kit comprend également le très célèbre jeu Forza Horizon 5 en premium édition. Cette console est équipée d'un disque dur de 1 To pour que vous puissiez installer tous les jeux que vous souhaitez. Une manette est prévue dans le pack.

Ce pack console Xbox Series X + Forza Horizon 5 premium édition 1 To est vendue 559,99 € chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.

Continuons avec le processeur AMD Ryzen 7 5800X. Ce processeur surpuissant possède 8 cœurs et 16 threads, impossible de le mettre à genoux dans les jeux. Il vous faudra une carte mère avec un socket AM4. Il fonctionne à 3,8 GHz et 4,7 GHz en mode turbo et possède 36 Mo de cache. Ce petit bijou de technologie a un TDP de 105W.

Ce processeur AMD Ryzen 7 5800X est vendu 234,90 € au lieu de 319,99 € soit 27% de remis immédiate chez Rue du commerce. La livraison est gratuite, chez vous dès le lendemain.

Et terminons avec le smartphone Apple iPhone 14 128 Go. Ce téléphone portable que l'on ne présente plus possède un écran de 6,1" Super Retina. Le mobile possède une puce A15 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage (ROM). Il est également doté d'un double appareil photo avec un objectif principal de 12 MP et d'une caméra avant avec TrueDepth pour le focus automatique. Ce smartphone est compatible 5G et affiche 20 heures d'autonomie.

Ce smartphone Apple iPhone 14 128 Go est vendu 813,90 € au lieu de 1019 € soit 20% de réduction chez Rakuten. La livraison est gratuite sous 48h.





