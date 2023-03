Que ce soit pour jouer ou bien utiliser de gros logiciels de CAO, de montage photo / vidéo ou d'applications plus légères tels que le pack Office ou bien encore votre navigateur préféré, les PC fixes sont très polyvalents. En effet, ils vous offrent un panel important de possibilités de par leur puissance adaptative et réalisable via un grand nombre de pièces détachées disponibles. Nous allons décomposer cette sélection en deux parties : unité centrale bureautique et PC fixe gamer.

Commençons avec l'unité centrale bureautique Lenovo Ideacentre 3 07ADA05. Ce PC fixe orienté bureautique est doté d'un processeur AMD Athlon Silver 3050U couplé à 8 Go de RAM. Sa capacité de stockage est de 256 Go dans un disque SSD. Il est livré sous Windows 11, avec, en cadeau, un clavier et une souris de la même marque.

Cette unité centrale bureautique Lenovo Ideacentre 3 07ADA05 est vendue au prix de 349 € au lieu de 429 € soit 80 € d'économisé chez Cdiscount. La livraison est gratuite et prévue pour le lendemain.

Unité centrale bureautique

PC fixe gaming







