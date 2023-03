Nouvelle semaine, nouvelles promotions ! Nous vous présentons, ici, notre TOP 3 du jour.

Commençons avec le smartphone OnePlus 10 Pro 5G. Ce mobile est équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,7" avec une définition de 3216 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce téléphone est propulsé par un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le OnePlus 10 Pro 5G intègre un triple capteur avec un module principal de 48 MP, un de 50 MP et un de 8 MP. Pour faire des selfies, le smartphone est pourvu d’un capteur de 32 MP. Et pour finir, ce smartphone est accompagné d’une batterie de 5000 mAh avec un chargeur de 80 W.

Ce smartphone OnePlus 10 Pro 5G est vendu 499 € chez Rakuten. La livraison est gratuite sous 48h.

Continuons avec l'écran PC Lenovo G32qc-30 32". Cet écran d'ordinateur incurvé possède une définition de 2560 x 1440p avec un taux de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible avec la technologie AMD FreeSync et accuse 1 ms de temps de réponse. Un parfait écran qui satisfera la plupart des gamers ou des passionnés d'écrans larges.

Cet écran PC Lenovo G32qc-30 32" est vendu 299,99 € au lieu de 399,99 € soit 25% de remise immédiate sur Amaeon. La livraison est gratuite et prévue pour le lendemain pour les abonnés Prime.

Et terminons ce TOP 3 avec le pack PS5 Standard Edition + 3 Jeux + 2 manettes. Ce bundle est composé de la Playstation 5 (que l'on ne présente plus...) ainsi que de 3 jeux à savoir : Spiderman Miles Morales, Gran Turismo 7 et Horizon 2 Forbidden West. Avec ce lot, vous aurez également 2 manettes DualSense en supplément.

Ce pack PS5 Standard Edition + 3 Jeux + 2 manettes est vendu 859,99 € chez Rue du commerce. La livraison est à 2,99 € dans un délai de 24h.





