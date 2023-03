Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, les différents acteurs du commerce en ligne ont encore frappé. Une bonne occasion de nous faire économiser un peu d'argent. L'équipe GNT vous a déniché des offres supplémentaires.

Commençons avec le PC portable HP Victus 15-fb0000sf. Cet ordinateur possède un écran FHD 60 Hz de 15,6". Équipé d'un processeur Ryzen 5 5600H et de 8 Go de RAM en DDR4, il vous permettra de ne plus avoir de latence lors des divers chargements de logiciel. Avec sa carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, vous pourrez aussi bien travailler sous diverses applications de montage photo / vidéo que jouer au dernier opus de votre jeu préféré. Doté d'un disque SSD de 512 Go, vous lancerez vos applis en un clin d'œil.

Ce PC portable HP Victus 15-fb0000sf est vendu 799 € chez Amazon. La livraison est gratuite sous 48h pour les abonnés Prime.





D'autres PC portables sont à des tarifs intéressants à savoir :



Et d'autres article sont également en promotion à savoir :

