La solidité des disques SSD n'est plus à démontrer. N'étant pas pourvus de pièce mécanique en mouvement, les chutes ne lui feront pas peur. Sortons de notre esprit le fait que notre téléphone ne fonctionne plus à chaque fois qu'il tombe... Les disques SSD fonctionnent en quelque sorte de la même manière que la mémoire de votre téléphone.

Il existe plusieurs types de disque SSD, du moins plusieurs formats, qui ont chacun leur spécificité. D'un côté, nous avons les SSD en 2,5" SATA qui s'installent en lieu et place de votre ancien disque dur mécanique, et d'un autre côté, il existe les SSD NVMe qui, eux, possèdent une connectique M.2 et sont bien plus rapides que les SSD SATA. Ces derniers se branchent sur une connectique un peu différente, un PCie.

Les différences de prix s'expliquent souvent par la taille du disque, son type et sa capacité de stockage. Les SSD ont une capacité allant de 32 Go à plus de 8 To ! Notons que le cours des composants électroniques impacte énormément les tarifs.

En plus de la robustesse, ces disques flash sont plus que 10 fois plus rapide que leurs prédécesseurs, les HDD (Disque dur mécanique) et offrent une fiabilité optimale pour vos données.

