De nos jours, les smartphones sont de plus en plus importants dans nos vies. Nous stockons une multitude de données à l'intérieur de ceux-ci et nous les utilisons même pour faire nos papiers importants. Nous vous présentons une sélection de téléphones portables afin de vous faire économiser si vous souhaitez en changer.

Pour commencer, voici le smartphone Google Pixel 6a. Le mobile est équipé d’un écran OLED de 6,13" pour une définition de 2400 x 1080p. Côté photographie, il intègre un capteur principal de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, un capteur photo de 8 MP est présent pour faire des selfies. Le smartphone dispose d’une batterie de 4410 mAh qui vous procure une journée d’autonomie. Avec ses 6 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, tout est envisageable.

Ce smartphone Google Pixel 6a est vendu 330,71 € au lieu de 459 € soit 28% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite dès le lendemain pour les abonnés Prime.

D'autres smartphones sont également en promotion à savoir :



