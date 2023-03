Les trois belles offres du matin, on les aime bien. Nous avons sorti du web des supers produits en promotion, et nous vous les présentons maintenant.

Commençons par le disque SSD NVMe externe Sandisk Extreme 4 To. Ce support flash portable affiche des vitesses de transfert de 1000 Mo/s en lecture et 1050 Mo/s en écriture, autant vous dire que ça dépote ! Avec de tels débits, vous pouvez aisément regarder de la vidéo Full HD (1920x1080) et 4K UHD (3840x2160) sans aucun problème. Sa taille, très fine, et son poids plume vous permettront de le glisser dans votre poche avec succès, il est moins encombrant qu'un smartphone. Ses transferts s'effectuent avec un câble USB Type-C qui est fourni avec un adaptateur USB 3.0 classique.

Ce disque SSD NVMe externe Sandisk Extreme 4 To est vendu 389,98 € au lieu de 500 € (prix constaté en moyenne) chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain pour les clients Prime.

Continuons avec le smartphone Xiaomi 12T Pro 8 / 256 Go. Ce mobile possède un écran AMOLED de 6,67" 120 Hz. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé de 8 Go de mémoire vive (RAM). Côté photo, il intègre un triple capteur avec un objectif principal de 200 MP. Niveau autonomie, une batterie de 5000 mAh s'en occupe et la charge rapide "Smart HyperCharge 120W" la remplit à la vitesse de l'éclair.

Ce smartphone Xiaomi 12T Pro 8 / 256 Go est vendu 599 € au lieu de 749 € soit 20% de remise immédiate chez Rue du commerce. Livraison offerte sous 10 jours.

Et terminons cette sélection avec le PC portable gamer Medion Erazer Crawler E25. Cet ordinateur portable possède un écran de 15,6" FHD. Propulsé par un processeur Ryzen 5 5600H couplé à 8 Go de RAM DDR4, il remplira ses fonctions sans broncher. Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti vous assure une qualité d'image plus qu'acceptable et son disque SSD de 512 Go vous permettra de stocker tout ce dont vous avez besoin.

Ce PC portable gamer Medion Erazer Crawler E25 est vendu 849,99 € au lieu de 1168 € soit 27% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est gratuite dès le lendemain à domicile.





