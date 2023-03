Aujourd'hui, les vendeurs nous régalent. Une multitude de rayons affiche des promotions sur de nombreux articles.

Commençons par le disque SSD NVMe Samsung 980 Pro 1 To. Ce support haut de gamme conçu à la fois pour les utilisateurs professionnels et les particuliers est doté d'une capacité de stockage de 1 To. Il utilise la dernière technologie de mémoire V-NAND 3-bit MLC et prend en charge la norme PCI Express 4.0 pour des débits de lecture / écriture allant jusqu'à respectivement 7000 et 5000 Mo/s. La mémoire tampon LPDDR5 intégrée permet des temps d'accès rapides et une gestion efficace de la mémoire. Ce SSD NVMe est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et macOS (et aussi avec la console de jeu PS5).

Ce disque SSD NVMe Samsung 980 Pro 1 To est vendu 109,99 € au lieu de 220,20 € prix conseillé soit 50% de réduction chez Amazon. Nuançons toutefois le % de réduction annoncé, ce SSD se trouvant chez les autres revendeurs entre 120 et 140 €, mais Amazon restant actuellement celui qui propose le prix le plus bas.

D'autres disques SSD sont également remisés à savoir :

Et d'autres articles sont également en promotion à savoir :

Smartphone

Clavier

Matériel connecté

Aspirateur



Et n'oubliez pas de consulter nos meilleurs bons plans sur les souris (Corsair, Logitech etc...) ainsi que les promotions chez Cdiscount pour leur opération "Pour le meilleur & pour le prix".