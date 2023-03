Une grande quantité de produits est actuellement en promotion chez Tomtop. Ce revendeur chinois est assez connu, notamment dans le monde de l'impression 3D, du modélisme (RC), des graveurs laser et de bien d'autres articles possédant des technologies récentes.

Pour commencer, nous vous présentons le routeur HONOR Wi-Fi 6+ 3 Gbps. Cet article, que les spécialistes du réseau connaissent bien, sert à rediriger les flux internet à notre guise (ne rentrons pas trop dans les détails). Il est doté de 4 ports Ethernet 1 Gbps et d'une puce WiFi qui arrosera sans soucis votre habitation avec ses 4 antennes fournies. Il utilise, en sans-fil, les normes 2,4 GHz et 5 Ghz (haute puissance) afin de s'adapter à tous vos appareils. Son design minimaliste vous permettra de la placer un peu n'importe où dans votre maison sans défigurer votre décoration.

Ce routeur HONOR Wi-Fi 6+ 3 Gbps est vendu à seulement 38,39 €. La livraison est gratuite dans un délai de 10 jours.

Continuons avec l'oscilloscope FNIRSI-1014D 7". Cet appareil de mesure de courant possède un écran TFT de 7 pouces deux en un. Il accepte des variations horizontales de 50S/div à environ 10nS/div et des variations verticales de 50mV/div à environ 500V/div. Cet outil de mesure est répandu dans le milieu de l'électronique, indispensable pour mesurer si votre matériel est fonctionnel ou non. Les passionnés d'arduino et Raspberry en sont ravis.

Cet oscilloscope FNIRSI-1014D 7" est vendu seulement 132,95 €. La livraison est gratuite et prévue dans un délai de 10 jours.

Terminons avec la très convoitée Creality Ender-3 V2 Neo. Cette imprimante 3D possède les dernières technologies en termes de printer telle que la sonde CR-Touch qui corrige la position de la tête (hotend) en fonction des différents défauts de planéité du bed (lit chauffant). Cette imprimante dernière génération, de chez Creality, est livrée kit avec une documentation. La surface d'impression est de 220 x 220 x 250mm. Le montage est simple, il suffit de suivre la notice.

Cette imprimante 3D Creality Ender-3 V2 Neo est vendue au petit prix de 258,24 €. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 5 jours depuis des entrepôts européens.



