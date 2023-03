Les véhicules électriques envahissent les villes, et ce n'est pas plus mal pour la pollution urbaine. Un petit effort pour la planète ne fait de mal à personne, sachant que nos enfants en bas âge sont en première ligne. Les engins de mobilité électriques semblent être une alternative viable afin de préserver nos poumons ainsi que ceux de notre descendance. Et si nous pouvions le faire, en plus, sans se ruiner...

Commençons avec le vélo électrique Fafrees F20 pro 250W 20". Cet engin de mobilité à petites roues est très maniable et prévoit une vitesse max de 25 km/h (norme française). Il est équipé d'une batterie de 36V avec une capacité de stockage de 18 Ah lui donnant une autonomie allant jusqu'à 150 km en assistance et 90 km en 100% électrique. Son moteur de 250W vous emmènera dans des pentes de 25° et vous pourrez gérer vos vitesses grâce à son dérailleur SHIMANO 7S.

Ce vélo électrique Fafrees F20 Pro 250W 20" est vendu à 1049 €. La livraison est prévue sous 7 à 10 jours gratuitement depuis des entrepôts européens.





Continuons avec le vélo électrique Engwe EP-2 Pro. Ce vélo à pneus larges vous donne une grande stabilité et prévoit une vitesse max de 35 km/h. Il est équipé d'une batterie de 48V avec une capacité de stockage de 13 Ah lui donnant une autonomie allant jusqu'à 120 km en assistance et 60 km en 100% électrique. Son moteur de 750W vous emmènera dans des pentes de 30° et vous pourrez changer vos vitesses grâce à son dérailleur SHIMANO 7 vitesses.

Ce vélo électrique Engwe EP-2 Pro est vendu 1259 € chez Buybestgear avec une livraison gratuite sous 7 à 10 jours depuis l'Europe.





Enchainons avec le vélo électrique Fafrees FF20 Polar 500W dual batteries 20". Cet engin de mobilité à petites roues et pneus larges allie maniabilité et polyvalence et affiche une vitesse max de 25 km/h (40 km/h une fois bidouillée /!\). Il est équipé de deux batteries de 48V avec une capacité de stockage de 10,4 Ah chacune, lui donnant une autonomie allant jusqu'à 160 km en assistance et 115 km en 100% électrique. Son moteur de 500W (860W max) vous emmènera dans des pentes de 25° (couple de 65 N.m) et vous pourrez gérer vos vitesses grâce à son dérailleur SHIMANO à 7 vitesses.

Ce vélo électrique Fafrees FF20 Polar 500W dual batteries 20" est vendu 1699 € chez Buybestgear. La livraison est également gratuite en quelques jours depuis l'Europe.

A noter que d'autres modèles sont également disponibles chez Buybestgear à savoir :



