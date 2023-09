Une hausse de performance des batteries

Certains conducteurs parcourent quotidiennement une très grande distance, ce qui peut poser problème compte tenu de l'autonomie réduite de leurs véhicules électriques. En effet, les modèles les plus répandus (les familiales et les citadines) offrent entre 150 et 200 km d’autonomie. Ce paramètre est assez limitant pour couvrir une distance élevée. Toutefois, les SUV et les berlines octroient jusqu’à 400 km d’autonomie, et dans le très (très) haut de gamme les 1000 km ont déjà été dépassés.

Les récents modèles de voiture électrique sont équipés de nouvelles technologies en termes de propulsion électrique. Ils possèdent une autonomie accrue excédant parfois 500 km. Les véhicules électriques deviennent de fait de plus en plus viables pour le grand public, ce qui explique en partie l'engouement observé, lié également bien entendu à la présence accrue de stations de recharge et à une recharge de plus en plus rapide.

Les performances élevées riment aussi avec une plus grande valeur de son véhicule. Il est ainsi obligatoire et plus nécessaire que jamais de contracter une assurance auto pour pouvoir circuler sereinement sur les axes routiers. Elle permet de couvrir les dommages aussi bien matériels que physiques infligés à des tiers avec l’automobile. Il est toutefois avisé d’effectuer une comparaison poussée des différentes options afin de choisir la meilleure.

Une meilleure expérience au volant

De nombreuses innovations techniques accompagnent les nouveaux modèles de voitures électriques. Ainsi :

le nombre de chevaux a augmenté ;

l’accélération et la vitesse sont accrues ;

le silence de leur moteur est optimisé.

De nouveaux équipements intérieurs s’ajoutent à ce paramètre, et les technologies d’assistance sont améliorées. La conduite devient donc plus sécuritaire, car les capteurs préviennent le conducteur de la présence d’obstacles. Il est alors possible de conduire sereinement en écoutant sa mixtape favorite.

Une vitesse de recharge accrue

Lors de déplacements fréquents ou de besoins urgents, le temps de recharge des véhicules électriques posait problème. Il fallait en effet entre 8 et 12 heures pour faire le plein via une prise murale, et entre 4 et 6 heures en se servant d’une borne publique.

Les technologies actuelles de recharge rapide permettent un passage de 0 à 80 % en seulement une heure voir 10 minutes pour les plus récentes. Ces valeurs dépendent bien sûr de la puissance du chargeur et de la capacité de la batterie.

À titre illustratif, la voiture nommée Révolution conçue par l’Université de technologie d’Eindhoven explose tous les compteurs. Sa recharge complète prend trois minutes et cinquante-six secondes. Il y a donc un réel espoir que les délais de charge diminuent encore dans les années à venir dans des voitures à des prix accessibles au grand public.

Les formalités permettant le passage à l’électrique

Face à l’essor des véhicules électriques, de nombreuses personnes souhaitent délaisser les stations d’essence au profit des bornes de recharge. Quelques formalités administratives s’imposent toutefois pour effectuer ce changement.

Ainsi, la carte grise et l’assurance doivent être mises à jour. Il est également avantageux de se procurer une vignette Crit’air. La raison ? Les véhicules électriques peuvent circuler à l’intérieur des ZFE (Zones à Faible Émission), et ce, même pendant les pics de pollution.

Le gouvernement propose plusieurs aides publiques pour aider les volontaires à effectuer la transition. De plus, les bornes électriques sont de plus en plus répandues dans tout l’Hexagone. Il se crée un véritable cadre propice à ces véhicules. Il n’est donc pas exagéré de dire que la voiture électrique est (déjà ?) le véhicule de demain.