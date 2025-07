Après la surprise Lumo la semaine dernière pour un chatbot IA axé sur la confidentialité, Proton introduit aujourd'hui une application Proton Authenticator qui complète son offre. Pour l'authentification à deux facteurs (2FA), ce lancement ne doit sans doute rien au hasard.

Il intervient à la veille de la purge des mots de passe pour Microsoft Authenticator. Cela étant, Proton Authenticator est une solution distincte du gestionnaire de mots de passe Proton Pass qui intègre déjà une fonction 2FA.

Avec ou sans compte Proton

Une application 2FA génère des codes uniques à six chiffres qui expirent toutes les 30 secondes, ajoutant une couche de protection indispensable par-dessus le mot de passe. Toutes les méthodes de double authentification ne se valent pas, et l'authentification par SMS reste par exemple vulnérable aux attaques de type SIM swapping.

Beaucoup d'applications 2FA existantes sont des boîtes noires. Elles peuvent éventuellement accueillir des trackers publicitaires et elles ne permettent pas d'exporter les données. C'est notamment ici que Proton tente de se démarquer.

Disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, l'application Proton Authenticator est gratuite et open source, sans publicité et sans aucun tracker. Elle peut être utilisée avec ou sans compte Proton.

Une flexibilité pour l'utilisateur

L'application permet de synchroniser des codes 2FA sur tous les appareils grâce à un chiffrement de bout en bout. Le cas échéant, une sauvegarde automatique et chiffrée est prévue. L'accès à l'application elle-même peut être verrouillé par code PIN ou biométrie.

Avec fonction d'import et d'export, Proton Authenticator permet de migrer rapidement depuis une autre application et de repartir à n'importe quel moment avec toutes les données. L'application fonctionne même sans connexion Internet, générant les codes localement sur l'appareil.

« Proton Authenticator vous apporte la tranquillité d'esprit et la liberté d'utiliser vos codes 2FA comme vous le souhaitez, où que vous soyez », écrit Proton.