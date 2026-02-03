Lancé fin 2023, le PlayStation Portal a déjoué la plupart des pronostics. D'abord perçu comme un simple accessoire de lecture à distance pour la PS5, l'appareil a finalement trouvé son public, au point de devenir un succès commercial inattendu. Fort de cette dynamique, Sony ne compterait pas s'arrêter là et préparerait déjà une version améliorée pour consolider sa position sur ce segment hybride.

Quelle est la principale amélioration attendue pour ce nouveau modèle ?

L'essentiel de la fuite, portée par l'insider KeplerL2, généralement très fiable sur le hardware de Sony, pointe vers une évolution majeure : le passage de l'actuel écran LCD à une dalle OLED. Il ne s'agirait pas d'une refonte complète du PS Portal, mais d'une mise à niveau ciblée sur l'affichage pour offrir une expérience visuelle supérieure.

Ce changement représenterait un bond qualitatif spectaculaire. Un écran OLED garantit des noirs plus profonds, un contraste infiniment meilleur et des couleurs plus riches et vibrantes, ainsi qu'une meilleure autonomie. C'est une stratégie de montée en gamme différée que d'autres acteurs du jeu nomade, comme Valve avec le Steam Deck ou Nintendo avec la Switch, ont déjà adoptée avec succès.

Quelles autres évolutions pourraient accompagner cette technologie ?

Si la nouvelle dalle semble acquise, les informations sur d'autres améliorations restent rares. KeplerL2 précise qu'il s'agirait avant tout d'un changement d'écran, le reste des composants internes restant identique. Cette approche est logique : les performances du Portal dépendent des capacités de streaming de la PS5 et de la connexion Wi-Fi, et non de sa puissance brute intrinsèque.

Toutefois, la communauté de joueurs espère secrètement d'autres ajouts. Sur les forums spécialisés, les demandes pour une connectivité Wi-Fi 7, des haut-parleurs de meilleure qualité ou une augmentation du débit binaire pour une meilleure qualité de streaming sont récurrentes. Il faudra cependant attendre une annonce officielle pour savoir si Sony a entendu ces appels.

Quelle est la stratégie de Sony derrière cette mise à jour ?

En préparant cette nouvelle version, Sony envoie un signal fort : le Portal n'est plus un simple gadget, mais un produit sur lequel il compte capitaliser. Face à ce véritable succès, la firme semble décidée à transformer l'essai en installant durablement l'appareil comme un compagnon indispensable de l'écosystème PlayStation et non un simple accessoire.

Cette évolution matérielle, centrée sur la technologie OLED, est aussi une manœuvre habile. Elle permet à Sony d'occuper le terrain du jeu portable sans avoir à développer une toute nouvelle console portable. C'est un moyen efficace de temporiser en attendant la prochaine génération de machines, dont la PS6, qui pourrait arriver plus tard que prévu.



Il pourrait également s'agir d'un indice de plus de la volonté de Sony de s'inverstir plus largement sur le terrain du cloud gaming, un secteur jusqu'ici trop peu exploité par la marque.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le PS Portal OLED remplacera-t-il le modèle actuel ?

Il est très probable que Sony adopte une stratégie à deux niveaux, en conservant le modèle LCD actuel comme porte d'entrée et en positionnant la version OLED comme une option premium à un tarif supérieur. Ce positionnement permettrait de toucher un public plus large tout en satisfaisant les joueurs les plus exigeants sur la qualité de l'écran.

Une date de sortie est-elle déjà connue ?

Aucune date officielle n'a été communiquée par Sony. Les rumeurs sont partagées : certaines sources évoquent une sortie dès cette année, tandis que d'autres, plus prudentes, tablent sur 2026. La patience reste donc de mise en attendant une confirmation de la part du constructeur japonais.