Le 31 décembre a marqué un tournant pour Sony. Les clés BootROM de la PlayStation 5, le secret cryptographique le plus profond de la console, ont été publiées en ligne. C'est la fin de la partie pour la sécurité de la console telle qu'on la connaissait.

Cette fuite n'est pas une simple faille logicielle, mais une brèche matérielle gravée dans le silicium, rendant toute correction par mise à jour impossible pour les consoles déjà vendues.

Pourquoi cette fuite est-elle si grave pour Sony ?

Ces fameuses clés BootROM, aussi appelées clés de "Niveau 0", sont le véritable cœur du réacteur sécuritaire de la PS5. Elles constituent la première étape de la "chaîne de confiance", ce processus qui vérifie l'intégrité de chaque logiciel au démarrage de la machine. Leur rôle est de déchiffrer le bootloader, qui à son tour vérifie le noyau du système, et ainsi de suite.

Ps5 jailbreak has entered bronze age ,and there's no reason to stay on 6.50 or lower except for (Linux) and 4.51 and lower a (private Hypervisor)which will not add anything new

Next thing coming is

jailbreak till 12.00

Linux 6.50 and lower — ? (@qtr_703) December 31, 2025

Le problème est colossal : ces clés sont physiquement gravées dans la mémoire morte du processeur AMD de la console. Elles sont immuables. Contrairement à une faille logicielle, Sony ne peut pas les modifier via une mise à jour. La seule solution serait de produire de nouvelles puces, ce qui ne concernera que les futures consoles. Pour les plus de 60 millions de PS5 déjà dans les foyers, la porte est désormais grande ouverte, pour toujours.

Comment un vieux jeu Star Wars est-il devenu la clé du piratage ?

Avoir les clés ne suffit pas pour réaliser un jailbreak complet, il faut une porte d'entrée. Et cette porte, c'est un jeu aussi obscur qu'inattendu : Star Wars Racer Revenge, dans sa version physique PS4 éditée par Limited Run Games. Un bug dans la fonction "Hall of Fame" du jeu permet d'injecter du code directement dans le système de la console.

mast1core based on disc game CUSA03474

This was the 12.00 dup exploit that was teased.



Will release code after polishing more.



Happy new year scene pic.twitter.com/mskPXHQQ0b — Gezine (@gezine_dev) January 1, 2026

La nouvelle, confirmée par des chercheurs en sécurité comme Gezine, a provoqué une véritable frénésie. L'édition physique du jeu, produite à seulement 8 500 exemplaires, est devenue l'objet de toutes les convoitises. Son prix sur les plateformes de revente comme eBay a explosé, passant de quelques dizaines de dollars à plus de 400 dollars en quelques heures.

Quelles sont les conséquences pour les joueurs et l'émulation ?

Pour l'utilisateur final, le fait que ces clés de chiffrement soient désormais publiques change absolument tout. Cela ouvre la voie au développement de "Custom Firmwares" (CFW), des systèmes d'exploitation modifiés qui ne nécessiteront plus de manipulations complexes à chaque démarrage. Cela signifie pouvoir lancer des applications non officielles, transformer sa console en une puissante machine d'émulation, voire y installer d'autres systèmes comme Linux.

L'autre grand gagnant est le monde de l'émulation sur PC. Avec un accès complet au processus de démarrage, les développeurs d'émulateurs PS5 auront enfin une documentation claire pour améliorer drastiquement la compatibilité et la performance de leurs logiciels. Le revers de la médaille est bien sûr le piratage, qui deviendra inévitablement plus accessible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que ma PS5 est moins sécurisée maintenant ?

Oui. Toutes les consoles PS5 actuellement en circulation partagent cette vulnérabilité matérielle qui ne peut être corrigée par une simple mise à jour logicielle. Les futures révisions matérielles de la console auront probablement de nouvelles clés.

Le jailbreak est-il disponible immédiatement ?

Pas encore publiquement. La fuite des clés est l'étape fondamentale, mais les développeurs doivent encore finaliser et publier un outil simple d'utilisation basé sur l'exploit du jeu. Cela devrait arriver courant 2026.