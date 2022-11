Dans le cadre de la publication de ses derniers résultats financiers, Sony indique avoir vendu 3,3 millions d'exemplaires de sa console de jeu PlayStation 5 sur la période allant de juillet 2022 à septembre 2022. Une performance similaire à celle obtenue un an auparavant sur la même période.

La PS5 est disponible depuis le mois de novembre 2020. Au cumul depuis cette date de disponibilité et jusqu'au 30 septembre 2022, ce sont en tout 25 millions d'exemplaires de la PS5 qui ont été vendus. Un nouveau cap symbolique atteint, mais en retrait par rapport à la PS4.

Si la PS5 avait atteint les 10 millions d'unités vendues plus rapidement que la PS4 sur une période de disponibilité comparable, cela n'a pas été le cas pour les 20 millions et non plus pour les 25 millions. D'après les chiffres publiés par Sony Interactive Entertainment, les ventes de PS4 étaient de 29,3 millions d'unités au 30 septembre 2015.

Une demande toujours forte pour la PS5

De juillet à septembre 2022, ce sont plus de 6,5 millions d'unités de la PlayStation 5 qui ont été produites grâce à une nette atténuation des contraintes en matière d'approvisionnement et pour la chaîne logistique.

" La demande des clients pour la PS5 continue d'être forte. […] Pour répondre à cette forte demande, nous ferons tout notre possible dans l'optique des ventes pour les fêtes de fin d'année ", assure le groupe Sony, sans être visiblement très optimiste à ce sujet.

Baisse des abonnés PlayStation Plus

Un autre point notable dans les résultats de Sony concerne le nombre d'abonnés PlayStation Plus qui est en baisse, sachant que le nouveau PlayStation Plus a été déployé en juin dernier. Ce sont 45,4 millions d'abonnés au 30 septembre 2022, contre 47,3 millions au 30 juin 2022.

Qui plus est, cela fait trois trimestres de suite que le nombre d'abonnés PlayStation Plus enregistre une baisse. Pour autant, les revenus Network Services (PlayStation Network du PlayStation Plus, PlayStation Now désormais intégré à PlayStation Plus et revenus publicitaires) sont en hausse.

La baisse du nombre d'abonnés PlayStation Plus est jugée préoccupante par certains analystes. Analyste du cabinet Niko Partners et spécialiste de l'industrie du jeu vidéo en Asie, Daniel Ahmad n'est pas forcément de cet avis.

" Les abonnés sont en baisse ? Oui. Malgré cela, Sony vient de réaliser le meilleur trimestre de son histoire en termes de revenus d'abonnement. Le revenu par abonné dans le segment PlayStation Plus est en hausse de 21 % par rapport à l'année dernière. "