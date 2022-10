La PlayStation 5 s'est récemment offert une petite mise à jour logicielle : depuis quelques semaines, nous avions pu voir apparaitre une PS5 associée à une nouvelle référence, et pour changement notable un changement au niveau de son processeur.

Après quelques révisions au niveau du châssis et du système de refroidissement lui permettant de s'alléger, la PS5 est désormais déployée sous la référence CFI-1202 qui inaugure un nouveau SoC AMD Oberon Plus.

Un processeur gravé plus finement

En essence, il s'agit du même processeur, mais qui profite désormais d'une gravure en 6 nm contre 7 nm pour le premier modèle. Ce gain permet à AMD de réaliser des économies en gravant davantage de puces sur un même wafer, et la puce en elle-même dégage moins de chaleur et peut donc à la fois nécessiter moins de refroidissement tout en proposant des performances plus stables en charge.

La nouvelle puce se veut également moins énergivore et puisqu'elle chauffe moins, la nouvelle PS5 profite d'un système de ventilation encore plus allégé.

On se demandait quand cette nouvelle version allait arriver en Europe et en France, c'est désormais le cas... Pour s'en assurer, il suffit de se tourner vers le pack God of War : Ragnarok.

Selon les premiers tests, la machine consommerait 20 à 30W de moins que les précédentes versions selon les jeux (et donc la puissance de calcul demandé). La nouvelle PS5 devrait progressivement remplacer les anciens modèles sur les étals, et compte tenu du peu de stock encore disponible, cela devrait arriver assez rapidement...