Le groupe Sony a publié cette semaine ses résultats financiers pour la période couvrant le trimestre clos le 31 mars 2025. Les ventes de consoles de jeu PlayStation 5 ont atteint 2,8 millions d'unités au cours du premier trimestre.

Les ventes de PS5 sont en baisse de 70 % par rapport au trimestre précédent (9,5 millions d'unités au quatrième trimestre 2024) et en baisse de 38 % sur un an (4,5 millions d'unités au premier trimestre 2025).

Depuis son lancement fin 2020, la PS5 a été écoulée à 77,8 millions d'exemplaires dans le monde. À titre de comparaison et sur une période similaire, la PlayStation 4 avait atteint 79,1 millions d'exemplaires.

Vers une répercussion des droits de douanes

Sur la période d'avril 2025 à mars 2026, Sony prévoit de livrer 15 millions de PS5. Une prévision qui coïncide avec celle de Nintendo pour sa nouvelle console Switch 2 (en plus de 4,5 millions d'exemplaires de Switch).

« L'expansion de la PlayStation 5, à la fois en nombre d'utilisateurs actifs et de dépenses par utilisateur, devrait se poursuivre et générer des bénéfices stables », commente Sony.

Concernant les droits de douanes américains et une perte de 100 milliards de yens (plus de 600 millions d'euros), le groupe évoque la possibilité de répercuter ces coûts sur les prix et la répartition des expéditions. La tentation sera ainsi grande d'augmenter le prix de la PS5 aux États-Unis.

Un antécédent en Europe

Rappelons qu'en Europe, le prix de la PS5 Édition numérique a augmenté mi-avril, passant de 449,99 € à 499,99 €. Sony avait justifié un environnement économique exigeant, marqué par une inflation élevée et des taux de change en constante évolution.

Sony n'a cependant pas touché au prix de 549,99 € de la PS5 avec lecteur de disques et de 799,99 € de la PS5 Pro. En outre, le prix du lecteur de disques pour PS5 a été revu à la baisse de 119,99 € à 79,99 €.