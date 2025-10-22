La surprise vient du silence de Sony. Alors que les joueurs attendent des évolutions, la firme a choisi de procéder à une mise à jour matérielle en toute discrétion. Ce sont des analyses poussées, comme celle du YouTubeur Austin Evans, qui ont permis de découvrir les changements internes de ce nouveau châssis.

La conclusion est claire : il s'agit d'une optimisation de l'existant, pas d'une montée en gamme des performances.

Quelles sont les améliorations concrètes de ce nouveau modèle ?

Sur la balance, la différence est mesurable. Le nouveau modèle de PS5 Pro pèse environ 90 grammes de moins que la version de lancement. Cette cure d'amincissement n'est pas le fruit du hasard, elle résulte de plusieurs améliorations matérielles ciblées. La carte mère a été redessinée pour être plus compacte, le système de refroidissement a été optimisé et le bloc d'alimentation est à la fois plus petit et plus efficace.

Ces modifications internes suggèrent une stratégie claire de réduction des coûts de production et de logistique pour Sony, bien que le consommateur n'en voie pas directement le bénéfice sur la facture.

Plus performante ou simplement plus économe ?

Que les gamers se rassurent, ou se désolent : la puissance de la console reste inchangée. La véritable avancée se situe au niveau de l'efficacité énergétique. Les tests montrent une consommation électrique réduite de 3 à 4 % en jeu, ce qui se traduit par une console qui chauffe un peu moins et, par conséquent, fait moins de bruit. Le nouveau ventilateur, fabriqué en plastique plutôt qu'en métal, contribue également à cette discrétion sonore accrue.

Le son produit est décrit comme plus grave, et donc moins gênant pour l'oreille. Ce sont des gains de confort appréciables, mais qui ne transforment pas l'expérience de jeu fondamentale.

Le contrôleur DualSense a-t-il aussi évolué ?

La sortie de cette PS5 Pro s'accompagne bien d'une version révisée du contrôleur DualSense, mais les espoirs de certains joueurs ont été douchés. La rumeur d'une batterie amovible, qui aurait grandement amélioré l'autonomie perçue, s'est révélée fausse. Les changements sont minimes : un nouveau numéro de modèle et quelques ajustements internes invisibles pour l'utilisateur.

La manette qui accompagne la nouvelle console est donc quasiment identique à l'originale, confirmant que cette vague de mises à jour se concentre sur l'optimisation des coûts plutôt que sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce nouveau modèle de PS5 Pro est-il plus puissant ?

Non, absolument pas. Les performances en jeu sont strictement identiques à celles des modèles précédents. Les modifications sont internes et concernent le poids, la consommation d'énergie et le bruit, mais n'ont aucun impact sur la puissance de calcul ou les capacités graphiques de la console.

Dois-je remplacer mon ancienne PS5 Pro par cette version ?

Pour un utilisateur qui possède déjà une PS5 Pro, le changement n'est absolument pas justifié. Les améliorations sont trop marginales pour motiver un nouvel achat, d'autant plus que le prix de la console a augmenté. Ce nouveau modèle s'adresse principalement aux nouveaux acheteurs.