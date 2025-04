Sony vient de publier une longue note sur son blog officiel afin de démonter sa console haut de gamme et de lever ainsi le voile sur les composants internes et les choix techniques réalisés au sein de sa PlayStation 5 Pro, la présentant comme sa machine la plus avancée à ce jour. Mais au-delà de la vitrine technologique, cette communication détaillée, semble aussi répondre à un besoin de justifier les choix d'ingénierie et, par ricochet, le positionnement tarifaire de la console, qui suscite des débats depuis son annonce.

La PS5 Pro disséquée : ce que Sony révèle

L'intérieur de la PS5 Pro a donc été officiellement exposé par le constructeur. Sony met en avant une architecture matérielle améliorée, partageant des détails sur le processeur customisé, la puce graphique censée offrir des performances de premier plan, la gestion optimisée de la mémoire vive et un système de refroidissement spécifiquement adapté à la chaleur générée par cette puissance accrue. L'accent est clairement mis sur les capacités techniques supérieures de cette version "Pro", destinée à offrir une expérience de jeu améliorée sur la PlayStation 5.





La marque rappelle que la PS5 Pro et son Ryzen Zen 2 à 8 coeurs conjugué à un GPU RDNA 3 permettent d'atteindre une puissance de calcul de 16,7 téraflops, contre 10,28 téraflops pour la PS5 standard. Avec une RAM plus rapide et plus de stockage, elle se veut plus à l'aise pour gérer la 4K et le ray tracing...

La partie refroidissement mise également sur davantage de caloducs, un ventilateur plus imposant et une application de métal liquide optimisé grâce à des rainures gravées sur la protection des puces.

Pourquoi ces choix ? Sony s'explique

Plus qu'une simple fiche technique, la communication de Sony s'efforce d'expliquer les raisons derrière ses décisions de conception. Les présentations techniques fournies par l'entreprise visent à éclaircir pourquoi telle solution de refroidissement a été préférée, ou comment l'architecture matérielle a été pensée pour atteindre les objectifs de performance fixés. Il s'agit pour le fabricant de la PlayStation de démontrer le travail d'ingénierie et d'optimisation réalisé, sous-entendant la complexité et la valeur de la technologie embarquée dans la console.





Le prix de la puissance : une justification nécessaire ?

Cette démarche explicative très technique de Sony n'est sans doute pas anodine. Elle apparaît comme une tentative de répondre, par le biais de l'ingénierie, aux critiques récurrentes concernant le prix de la PS5 Pro, jugé élevé. En mettant en lumière la sophistication des composants et les défis techniques relevés, Sony semble vouloir argumenter que le tarif demandé est en phase avec la technologie de pointe proposée. Une façon de justifier l'investissement requis auprès des joueurs pour accéder à ce que la firme considère comme le summum de l'expérience PlayStation à ce jour.





L'idée est de donner plus de crédit à sa PS5 Pro alors que le point principal retenu par les joueurs depuis son lancement reste son prix plus élevé : 799 euros nue. Sony entend ainsi dépasser ce cap, espérant ainsi pouvoir continuer à exploiter sa PS5 Pro quelques années en attendant une nouvelle génération de machines.