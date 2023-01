Cela fait déjà deux ans que la PlayStation 5 est sortie sur le marché. Deux années un peu compliquées pour les joueurs qui ont eu grande peine à mettre la main sur la console dont la production a été handicapée par la crise sanitaire et par la pénurie de semiconducteurs... Le marché a également été largement pénalisé par les scalpers et ce n'est que maintenant que la console commence à se rendre plus largement disponible.

Néanmoins, les joueurs pourraient préférer se montrer patients : une source anonyme travaillant chez Sony a confié à nos confrères de Phonandroid qu'une PlayStation 5 Pro serait prochainement lancée sur le marché.

Une PS5 Pro pour avril

Nos confrères rapportent ainsi que la source souhaite rester anonyme, mais qu'elle s'est déjà montrée fiable par le passé, néanmoins les informations pourraient changer, car Sony n'a rien confirmé.

Sony préparerait ainsi une nouvelle PS5 dont la commercialisation serait prévue pour avril prochain. Il s'agirait non pas d'une évolution modulaire comme on pouvait en parler jusqu'ici, mais d'une version "Pro" avec un nouvel APU développé par AMD plus performant.

Avec cette nouvelle configuration, la PS5 Pro pourrait être bien plus à l'aise dans les contenus en 4K, mais également préparer le terrain de l'arrivée du PlayStation VR2.

En outre, on évoque également un nouveau système de refroidissement liquide (watercooling) qui se montrerait plus performant et silencieux. Cela entrainerait une révision du design de la console.

Reste donc à savoir si Sony prendra la parole prochainement pour confirmer ces informations.