C'est le 22 février prochain que Sony commercialisera son nouveau casque de réalité virtuelle, le PSVR2. Et nombre de joueurs ont déjà été étonnés par le prix gargantuesque annoncé par Sony : 599,99€.

Un prix qui dépasse celui de la PlayStation 5 elle-même et qui entraine ainsi une note de plus de 1000€ pour un setup complet.

Le prix des jeux en hausse

Le PSVR2 sera proposé en 2 versions à son lancement : le casque et ses deux manettes Sense pour 599,99€ ou le même pack avec Horizon : Call of the Mountain pour 649,99€. Le titre s'annonce comme une vitrine pour les capacités du PSVR 2 et ce nouvel écosystème lancé par Sony.

On évoque par ailleurs une vingtaine de jeux au lancement, dont on connait désormais les prix. Et on note que le PSVR 2 devrait lancer réellement la création de jeux premiums dédiés à la réalité virtuelle puisque l'on trouvera des jeux proposés à des prix relativement élevés.

Il faudra compter 69,99€ pour Horizon : Call of the Mountain par exemple, soit le prix d'un jeu Premium complet standard. D'autres titres s'afficheront à 49,99€ comme Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Demeo sera proposé à 39,99€ tout comme The Walking Dead Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution. Enfin on retrouvera également d'autres titres moins importants proposés à des tarifs évoluent entre 24,99 et 35,99€.

Globalement, on assiste à une hausse du prix des jeux du PSVR, mais cela implique également une orientation plus sérieuse des éditeurs et développeurs dans la production de jeux en réalité virtuelle avec enfin l'arrivée de jeux dignes des AAA traditionnels et une durée de vie qui s'annonce ainsi comparable.