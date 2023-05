PlayStation Q-Lite n'est plus une simple rumeur. Sony Interactive Entertainment officialise l'arrivée dans le courant de cette année d'un appareil au nom de code Project Q. Il a l'apparence d'une console portable, toutefois ce n'est pas la succession d'une PS Vita marquée par un échec ou de la PSP auparavant.

L'appareil dédié est un compagnon ou accessoire pour la console de jeu PlayStation 5. Il permettra de " jouer à n'importe quel jeu compatible installé sur votre console PS5 en utilisant Remote Play via Wi-Fi. " Un point à souligner est qu'il est seulement fait mention d'une connexion Wi-Fi.

Pouvant être utilisée en Wi-Fi ou avec les données mobiles, la fonctionnalité Remote Play s'appuie actuellement sur une application PS Remote Play. Avec une PS4 ou PS5, elle permet de streamer des jeux PlayStation sur d'autres appareils (ordinateur et smartphone notamment).

Une PS5 indispensable

Project Q affiche sur un écran LCD de 8 pouces avec une définition de 1080p à 60 images par seconde. L'appareil disposera de tous les boutons et toutes les possibilités de la manette sans fil DualSense, dont les gâchettes adaptatives et le retour haptique.

À ce stade et à son habitude, Sony livre peu de détails sur Project Q. Nom final, date précise de lancement et prix restent encore à connaître. Sony devra en outre convaincre de l'intérêt de ce genre d'appareil pour la PS5. Il n'est pas impossible d'imaginer l'ajout futur du cloud gaming pour le rendre plus sexy… mais cela n'a pas été évoqué.

Pour le moment, la courte présentation de Sony insiste sur le fait que les titres auxquels jouer sur l'appareil Project Q doivent être installés sur une console PlayStation 5 elle-même. Les jeux VR (réalité virtuelle) sont exclus.

Et des écouteurs sans fil PlayStation

Hormis Project Q pour la PS5, Sony dévoile également et tout aussi succinctement de premiers écouteurs sans fil PlayStation officiels. Ils se destineront à une écoute sur PS5, PC, ainsi que smartphone par le biais d'une connectivité Bluetooth.

Ces écouteurs PlayStation bénéficieront d'une " nouvelle technologie sans fil " développée par Sony Interactive Entertainment. Promesse est faite de l'audio lossless avec une faible latence depuis une PS5. Les écouteurs seront aussi lancés dans le courant de cette année.