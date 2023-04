Le 19 novembre 2020 la console de jeu PlayStation 5 était disponible à la vente en Europe, enfin on devrait plutôt dire disponible en très petites quantités.

C'est ainsi que sont apparus les premiers scalpers, des revendeurs particuliers ou professionnels peu scrupuleux qui ont acheté le plus possible de consoles PS5 pour ensuite les revendre bien plus cher. Ainsi, alors que le prix de vente à l'époque était de 399 € pour la Digital Edition et de 499 € pour la Standard Edition, pendant presque 2 ans les prix pour s'en procurer une pouvaient atteindre plusieurs milliers d'euros... La pénurie des semiconducteurs n'ayant pas arrangé les choses, ce n'est finalement que ces quelques dernières semaines que la console est enfin disponible sans souci, plus de 2 ans après son lancement !

En France vous pourrez trouver maintenant facilement des PS5 que ce soit chez Amazon, Fnac, Darty ou encore Cdiscount.

Des scalpers pris à leur propre jeu

Et c'est bien cette forte disponibilité actuelle des PS5 qui explique que les scalpers n'arrivent plus à écouler leur stock, les forçant même à les proposer moins chers que leur tarif neuf !

Ainsi, selon un membre de Reddit, certains revendeurs sur Ebay proposent la PS5 à seulement 400 dollars, alors que son prix de vente actuel est de 499,99 dollars aux USA. Nous ne pleurerons pas sur leur sort :)

Notons deux choses. D'une part il serait bienvenu de ne pas acheter ces consoles d'un point de vue éthique. Même si leurs prix sont intéressants, cela reviendrait à approuver les méthodes peu scrupuleuses des scalpers. Mais l'autre considération est plus d'ordre technique, les stocks qu'ils écoulent ainsi à faible prix sont ne fait bien souvent des "vieilles" consoles PS5 achetées les premiers mois or, depuis, Sony a sorti de nouveaux modèles corrigeant quelques soucis techniques. Autant donc l'acheter chez un revendeur ayant pignon sur rue et disposer dans le même temps du dernier modèle.

La PS5 se vend très bien

Pour rappel, les ventes de PS5 ont explosé en Europe, avec une progression spectaculaire de 202 % sur un an. Une tendance qui se confirme et s'accentue davantage pour l'ensemble du premier trimestre 2023 avec des ventes de PS5 qui ont bondi de 369 % au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022 faisant de la PS5 la console de jeu vidéo la plus vendue sur les trois premiers mois de l'année.

Selon Sony, ce sont ainsi pas moins de 7,1 millions d'exemplaires de la PS5 qui ont été vendus sur les trois derniers mois de l'année 2022, contre 3,9 millions un an auparavant à la même période. Au total, ce sont 32,1 millions d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde depuis son lancement.