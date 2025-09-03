La rentrée s'annonce douce-amère pour les futurs acheteurs de la PlayStation 5. Une énième révision de la console, connue sous le nom de Châssis E, doit arriver sur le marché européen dès le 13 septembre 2025.

Si le design et le prix resteraient inchangés, une modification interne de taille viendrait gâcher la fête.

Un retour en arrière inattendu

Avec pour référence CFI-2116, le nouveau modèle de PS5 Slim numérique verrait son stockage SSD passer de 1 To à 825 Go. En matière de stockage, ce serait une sorte de retour à la capacité de la toute première PS5 sortie en 2020.

Cette modification ne concernerait que l'édition numérique de la console de jeu. La version avec Châssis E et équipée du lecteur de disque conserverait bien un SSD de 1 To. La nouvelle capacité de 825 Go serait clairement indiquée.

Une stratégie pour éviter la hausse des prix

La manœuvre aurait pour but une optimisation des coûts de production et pour permettre à Sony de maintenir ses marges. De quoi éviter une troisième augmentation du prix de la PS5 en Europe qui pourrait être mal vécue.

Reste que si l'information publiée par Dealabs se confirme, le sacrifice consenti pour le stockage par défaut fera aussi grincer des dents. Pas si simple pour Sony…

Actuellement, la PS5 Slim avec lecteur de disque est au prix public conseillé de 549,99 €. La PS5 Édition numérique est de son côté à 499,99 €.