Depuis sa sortie en novembre 2020, la Playstation 5 ne cesse de marquer l’univers du jeu vidéo. Sony vient officiellement de confirmer qu’elle a livré plus de 80,3 millions de consoles à travers le monde, une étape majeure pour cette cinquième génération de la famille PlayStation.

Cette performance s’inscrit dans un contexte où la console peine pourtant à renouer avec la croissance explosive des précédentes générations. Alors que la PS5 approche de son cinquième anniversaire, elle reste une valeur sûre du marché mais commence aussi à accuser son âge.

Une progression stable après plus de quatre ans sur le marché

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2025 (avril-juin), Sony a expédié 2,5 millions de PlayStation 5, une légère hausse par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Ces chiffres permettent de dépasser les 80 millions d’unités livrées au 30 juin 2025. Sans constituer une explosion de ventes ni une progression folle, le volume témoigne plutôt d’une stabilité appréciable après plus de quatre ans d’exploitation. Les chiffres récents sont légèrement meilleurs que l’an dernier à la même période, preuve que la PS5 continue de susciter un intérêt régulier.

Cette constance est d’autant plus remarquable que Sony a traversé des défis tels que des pénuries initiales de composants puis une conjoncture économique moins favorable.

Les jeux et services qui dynamisent l’écosystème PlayStation

Au-delà de la console, Sony maintient une forte activité sur son écosystème avec le PlayStation Network comptant désormais 123 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit une hausse de 7 millions en un an.

Cette croissance du réseau accompagne celle des ventes de jeux, puisque combinées, les ventes de titres PS4 et PS5 ont dépassé 65,9 millions d’unités au dernier trimestre, bien au-dessus de l’année précédente (+12,3 millions).

Cette demande importante profite aussi bien aux jeux édités par Sony qu’aux titres tiers, mais il est notable que les jeux du groupe nippon se vendent à 6,9 millions d’exemplaires en hausse de 900 000 par rapport à 2024.

Aujourd’hui, 83% des ventes de jeux sont en version numérique, soulignant une transition marquée vers le dématérialisé pour la distribution des contenus. Ce modèle génère des revenus récurrents et stables, renforçant la position financière de Sony dans le secteur vidéoludique.

Une stratégie qui élargit la base de joueurs

Un point clé du succès récent de la PS5 réside dans l’élargissement de sa communauté. Environ 42% des nouveaux acquéreurs n’avaient jamais possédé auparavant une console PlayStation.

Cette fraîcheur dans la base d’utilisateurs est majeure : elle traduit non seulement la fidélisation des joueurs historiques mais aussi la capacité de Sony à séduire un public plus large. La transition progressive des joueurs PS4 vers PS5 reste aussi une opportunité, puisque près de 50% des utilisateurs actifs mensuels fonctionnent toujours sur l’ancienne génération.

Cette dynamique est soutenue par la sortie régulière de nouveaux modèles, avec la PS5 Pro et la PS5 Slim qui rencontrent leur propre succès. Des baisses de prix stratégiques sur certaines versions complètent cette approche, rendant la console plus accessible et encourageant les mises à niveau. Sony sait exploiter ces leviers pour maintenir l’attractivité de l’offre face à une concurrence renouvelée.

Les perspectives face à une nouvelle génération attendue

La dynamique de la PS5 ne sera pas éternelle et les ventes modérées des variantes montrent que l'intérêt des joueurs devra être renouvelé. Les rumeurs évoquent le lancement d’une PlayStation 6 possible dès 2027, ce qui pourrait modifier significativement le paysage actuel.

Néanmoins, les chiffres récents laissent penser que la PS5 pourra encore performer quelques années, surtout avec l’arrivée de titres très attendus comme GTA 6, qui pourrait dynamiser considérablement les ventes.

Par ailleurs, si la guerre des consoles reste en cours, Sony domine largement ses concurrents sur cette génération, notamment en comparaison aux ventes bien moins élevées des Xbox Series de Microsoft. Sony maintient aussi son avantage grâce à un catalogue riche et une communauté massive.