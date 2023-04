En début d'année, Sony Interactive Entertainment (SIE) a décrété la fin des difficultés pour obtenir une console de jeu PlayStation 5. La pénurie de composants appartient au passé et des stocks pour la PS5 introduite en novembre 2020 sont de la partie... en théorie.

Sur le mois de janvier dernier, les ventes de PS5 ont ainsi explosé en Europe*, avec une progression spectaculaire de 202 % sur un an. Une tendance qui se confirme et s'accentue davantage pour l'ensemble du premier trimestre 2023, d'après des chiffres publiés par GameIndustry.biz.

En Europe, les ventes PS5 ont bondi de 369 % au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Sans grande surprise, la PS5 s'impose comme la console de jeu la plus vendue sur les trois premiers mois de l'année.

Switch et Xbox sont les spectateurs de l'envol de la PS5

Derrière la PS5 (PS5 Édition Numérique et Standard avec lecteur de disque Blu-ray Disc Ultra HD), les consoles de jeu Switch de Nintendo et Xbox Series X / S de Microsoft ne connaissent pas une telle progression.

Respectivement et au premier trimestre, les ventes de consoles de jeu de Nintendo et de Microsoft ont connu une baisse de 18 % et 10 % sur un an. Globalement, les ventes de consoles de jeu en Europe ont progressé de 41 %.

Les chiffres communiqués par Sony

D'après les derniers résultats financiers de Sony et à l'échelle mondiale, le groupe a écoulé 7,1 millions d'exemplaires de la PS5 sur les trois derniers mois de l'année 2022, contre 3,9 millions un an auparavant à la même période.

Depuis le lancement de la PlayStation 5 en novembre 2020, ce sont 32,1 millions d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde.

* Les pays pris en considération pour les chiffres sont la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse.