Tout au long de cette année, Sony Interactive Entertainment a divulgué au compte-gouttes des informations au sujet de son prochain casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 qui accompagnera sa console de jeu PS5.

Avant l'arrivée de nouveaux produits, ce type de " feuilletonnage " est une habitude pour le groupe qui dévoile aujourd'hui la date de lancement et le prix du PlayStation VR2. En France ou encore en Belgique, l'appareil sera en précommande dès le 15 novembre prochain via la boutique en ligne PlayStation.

Pour autant, la sortie officielle du PlayStation VR2 est programmée pour le 22 février 2023. Il sera commercialisé au prix de vente conseillé de 599,99 €. À titre indicatif, c'est un prix de 549,99 $ aux États-Unis où la PS5 n'a pas connu la hausse de prix estivale.

Plus cher que la PS5 Édition Standard

Le prix de base à 599,99 € comprend le casque de réalité virtuelle PS VR2, les deux manettes PS VR2 Sense et les écouteurs stéréo. Une station de charge pour les manettes PS VR2 Sense est en option à un prix de 49,99 €.

Sony a prévu un pack PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain qui ajoute un code d'activation du service du PlayStation Store pour le jeu Horizon Call of the Mountain. Il est à 649,99 € et toujours avec la station de charge en option.

Le prix du PlayStation VR2 est ainsi supérieur à celui de la console de jeu PlayStation 5 elle-même. Cette dernière est en effet à 549,99 € en Édition Standard qui intègre un lecteur de disque Blu-ray Disc Ultra HD. La PS5 Édition Numérique est à 449,99 €. Au 30 septembre, Sony a vendu 25 millions d'exemplaires de la PS5.

Un upgrade du PlayStation VR

Le PS VR2 est avec technologie d'affichage OLED d'une définition de 2000 x 2040 pixels par œil, champ de vision de 110°, support de la 4K HDR et taux de rafraîchissement de 90 Hz / 120 Hz. Il prend en charge le rendu fovéal, l'eye tracking (suivi oculaire avec caméra infrarouge), le retour haptique avec un système de vibration intégré.

Outre des jeux VR dans un environnement virtuel à 360°, le casque permettra d'afficher des contenus non VR en mode cinématique.

Les manettes PS VR2 Sense sont avec gâchette adaptative, retour haptique et joystick analogique. Une détection du contact des doigts permet de détecter le pouce, l'index ou le majeur sans avoir à appuyer sur un quelconque bouton. Le suivi de la manette par le casque s'opère via un anneau de suivi situé au bas de celle-ci.

Le PlayStation VR avait commencé sa commercialisation en octobre 2016 à un prix qui était de 400 € à l'époque. La mise à niveau avec le PlayStation VR2 se fait aussi sentir côté prix.