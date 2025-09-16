La PlayStation 5 n'a pas encore soufflé toutes ses bougies que les regards se tournent déjà vers sa succession. Alimentées par la chaîne YouTube spécialisée Moore's Law is Dead, des rumeurs détaillées sur les spécifications techniques et la stratégie de Sony pour la PS6 ont fait surface.

Si la prudence reste de mise, les informations dépeignent une console de salon qui marquerait un saut générationnel colossal, avec une puissance brute qui pourrait enfin faire de la 4K à 120 images par seconde une norme pour les jeux AAA.

Quelles sont les caractéristiques techniques qui ont fuité ?

Au cœur de la bête, on retrouverait un APU (processeur tout-en-un) customisé par AMD, nom de code "Orion". Gravé en 3 nm par TSMC, il combinerait des cœurs CPU basés sur l'architecture Zen 6 et une partie graphique RDNA 5. La configuration exacte reste à confirmer, mais les fuites évoquent des chiffres impressionnants :





CPU : Jusqu'à 10 cœurs Zen 6.

Jusqu'à 10 cœurs Zen 6. GPU : Entre 52 et 54 Unités de Calcul RDNA 5, pour une puissance estimée entre 34 et 40 TFLOPs.

Entre 52 et 54 Unités de Calcul RDNA 5, pour une puissance estimée entre 34 et 40 TFLOPs. Mémoire : Entre 30 et 40 Go de RAM en GDDR7.

Un tel cocktail technologique placerait la PS6 dans une toute autre dimension que la PS5, dont le GPU culmine à 10,28 TFLOPs.

La promesse du 4K à 120 fps sera-t-elle enfin tenue ?

C'est le point crucial que soulignent ces rumeurs. Alors que la PS5 avait promis la 4K à 120 fps, cette performance n'a été atteinte que sur une poignée de jeux, souvent au prix de gros compromis graphiques.

Avec une puissance de calcul brute annoncée comme 4 à 8 fois supérieure à celle de la PS5, la PS6 aurait enfin les armes pour faire de cette résolution et de cette fluidité un standard sur les titres les plus exigeants. Le ray tracing, en particulier, bénéficierait d'un bond spectaculaire, avec des performances annoncées comme 6 à 12 fois plus élevées que sur la génération actuelle, tandis que la rastérisation serait 2,5 à 3 fois plus rapide.

Quelle stratégie Sony adopterait-il pour la gamme PS6 ?

Sony semble vouloir capitaliser sur les leçons apprises avec la PS5. La future console conserverait une architecture x86, ce qui faciliterait grandement la rétrocompatibilité avec les jeux PS5 et PS4.

Plus intéressant encore, la stratégie produit pourrait être multiple. Les rumeurs évoquent non seulement un modèle de salon classique, mais aussi une potentielle version portable, inspirée par le succès de la Nintendo Switch, qui fonctionnerait de manière autonome tout en pouvant être connectée à un téléviseur.





Enfin, le lecteur de disque amovible, introduit avec la PS5 Slim et la PS5 Pro, deviendrait la norme. Cela permettrait à Sony de proposer une version de base 100% numérique et moins chère, tout en laissant aux joueurs la possibilité d'acheter le lecteur séparément s'ils le souhaitent, une flexibilité qui pourrait s'avérer payante face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment de la part de Xbox.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la PS6 sortira-t-elle ?

Si Sony respecte son cycle habituel de sept ans entre chaque génération de console, une sortie en novembre 2027 est l'hypothèse la plus probable. Cependant, ces informations ne sont que des rumeurs et le calendrier peut encore évoluer.

Y aura-t-il plusieurs modèles de PS6 au lancement ?

C'est une forte possibilité. Les fuites suggèrent une gamme diversifiée, avec un modèle de salon standard, une version numérique moins chère, et potentiellement une console portable. Le lecteur de disque serait vendu en option pour tous les modèles.

Faut-il s'attendre à une forte augmentation du prix ?

Il est encore trop tôt pour le dire, mais un tel bond technologique aura forcément un coût. La stratégie de proposer un modèle de base sans lecteur de disque pourrait cependant permettre à Sony de maintenir un prix d'appel attractif pour la version numérique.