Mai 2025 s'annonce comme un mois faste pour les détenteurs d'un abonnement PlayStation Plus Extra ou Premium ! Sony a en effet levé le voile sur une liste conséquente de titres qui viendront enrichir le catalogue dès le mardi 20 mai. Au programme, de l'action, de l'aventure, du RPG et même une touche de nostalgie. Préparez-vous à faire de la place sur vos consoles PS4 et PS5, car la sélection est pour le moins éclectique et généreuse.

Une avalanche de jeux pour les abonnés Extra et Premium

Ce n'est pas moins de neuf titres qui s'apprêtent à déferler pour les membres Extra et Premium. En tête d'affiche, on retrouve Sand Land (PS4, PS5), l'adaptation vidéoludique du manga du regretté Akira Toriyama, qui promet une aventure RPG pleine d'action et de customisation de véhicules dans un vaste monde désertique. Changement d'ambiance radical avec Soul Hackers 2 (PS5), qui vous plongera dans un univers cyberpunk néo-noir aux mécaniques tactiques héritées de la série Shin Megami Tensei. Les amateurs de frissons ne seront pas en reste avec Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS4, PS5), une compilation horrifique pensée pour la VR, même si elle n'est plus de première jeunesse. Pour les passionnés d'histoire et de conflits à grande échelle, Battlefield V (PS4) reste une valeur sûre en 2025 avec son traitement immersif de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas tout ! La très attendue trilogie S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone (PS4, PS5), sortie récemment, débarque enfin, aux côtés de Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5) pour les fans de jeux de combat, Humankind (PS4, PS5) pour les stratèges, le bucolique Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5) et le tactique Gloomhaven Mercenaries Edition (PS4, PS5). De quoi satisfaire à peu près tous les appétits ludiques !



Voici la liste complète :

Sand Land (PS5 | PS4)

Soul Hackers 2 (PS5)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS5 | PS4)

Battlefield V (PS4)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS5 | PS4)

Granblue Fantasy Versus : Rising (PS5 | PS4)

Humankind (PS5 | PS4)

Story of Seasons : A Wonderful Life (PS5)

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS5 | PS4)

Un classique PS2 à (re)découvrir pour les membres Premium

Les abonnés au PlayStation Plus Premium, le palier le plus complet, auront une petite surprise supplémentaire. Ils pourront en effet (re)mettre la main sur Battle Engine Aquila, un jeu d'action culte sorti initialement sur PS2 en 2003. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir ce titre qui a marqué son époque, dépoussiéré pour l'occasion et accessible sur les consoles modernes via le service.

PlayStation Plus : petit rappel des formules et nouveautés

Pour ceux qui seraient un peu perdus, rappelons que le PlayStation Plus se décline en trois formules. L'offre Essential permet de jouer en ligne, d'obtenir quelques jeux en début de mois (généralement trois) et des réductions exclusives sur le PlayStation Store, ainsi que de stocker ses sauvegardes dans le cloud. Le palier Extra y ajoute un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5 régulièrement mis à jour. Enfin, le PlayStation Plus Premium englobe tous ces avantages et y ajoute des jeux rétro issus des bibliothèques PS1, PS2, PSP et même PS3 (via streaming pour certains), des essais de jeux récents, et le streaming en 4K de certains titres PS5. D'ailleurs, une récente mise à jour du PlayStation Portal permet désormais aux abonnés Premium de tester la fonction de streaming dans le cloud (actuellement en bêta) avec une sélection de jeux PS5 du catalogue. Une bonne nouvelle pour les joueurs nomades ou ceux qui veulent économiser de l'espace disque sur leur PS5.