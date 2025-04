Alors que les joueurs s'agacent de la précédente annonce concernant les hausses tarifaires de la PlayStation 5, Sony en ajoute une couche, cette fois avec son service d'abonnement PlayStation Plus. Cette décision, qui suit des hausses similaires observées en Asie quelques mois plus tôt, ravive les craintes en Europe et en France, régions déjà impactées par une augmentation globale significative en septembre 2023.

Quels sont les pays concernés cette fois ?

Cette nouvelle vague d'ajustements tarifaires concerne donc principalement le Canada, où les abonnements annuels ont grimpé de 5 à 10 dollars canadiens selon le palier (Essential, Extra, Premium). Cela fait suite aux augmentations appliquées en octobre 2023 dans plusieurs pays d'Asie (Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan), où les hausses étaient plus marquées, avoisinant les 15 à 20% sur 12 mois. Fait notable, les États-Unis semblent pour l'instant épargnés par ces récents changements dans la stratégie tarifaire de Sony.

L'europe et la france bientôt touchées ?

La question que tous les joueurs européens se posent est simple : à quand notre tour ? Il faut rappeler que l'Europe (et donc la France) a déjà subi une hausse importante des prix du PS Plus en septembre 2023. Pour l'heure, Sony n'a fait aucune annonce officielle concernant une nouvelle augmentation pour notre région suite aux ajustements canadiens et asiatiques. Cependant, l'inquiétude demeure, car ces hausses successives dans différentes zones géographiques pourraient laisser présager une future harmonisation globale ou une nouvelle vague touchant le service d'abonnement en Europe.

Par ailleurs, on a vu Sony annoncer une hausse du prix de sa console récemment, la marque pourrait donc en profiter pour ajuster également le prix de son PlayStation Plus en France...





La stratégie pourrait toutefois être maladroite car depuis la précédente hausse de tarif du PlayStation Plus, expliquée par Sony par la volonté d'améliorer le service, la situation est loin d'avoir évolué dans le bon sens... On a ainsi récemment assisté à une panne majeure du PlayStation Network, mais plus largement, la hausse du PS Plus n'a pas entrainé de véritable amélioration de la sélection des titres proposée chaque mois...

Pourquoi ces augmentations répétées ?

Sony n'a pas communiqué de raisons spécifiques pour ces augmentations ciblées au Canada et en Asie, distinctes de la hausse globale de 2023 justifiée à l'époque par les conditions du marché et la volonté d'offrir des jeux de qualité. On peut imaginer des ajustements liés aux taux de change ou aux spécificités économiques locales. En attendant une éventuelle communication officielle pour l'Europe, les joueurs français ne peuvent que surveiller l'évolution des prix et espérer que le coût des jeux vidéo via abonnement ne grimpera pas davantage prochainement. L'abonnement annuel reste pour l'instant inchangé chez nous depuis septembre 2023.