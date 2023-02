Sony Interactive Entertainment mise beaucoup sur le PlayStation VR2. Le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5 s'offre ainsi 42 jeux pour son lancement.

Les joueurs peuvent ainsi, depuis hier, profiter d'une liste particulièrement étoffée de titres premium compatible avec le casque. Il fallait au moins cela pour justifier l'investissement particulièrement imposant demandé par l'accessoire.

Au départ, seuls 30 jeux étaient prévus day one puis 6 à suivre très rapidement. Finalement, Sony a mis les bouchées doubles pour convaincre davantage de joueurs et ajouté 12 jeux supplémentaires, et ce n'est que le début...

En effet, SIE a également annoncé qu'au moins 10 jeux suivraient ce line up de sortie déjà imposant : Ragnarock, Runner, Startenders: Intergalactic Bartending, Swordsman VR, Unplugged: Air Guitar, Gorn, Nock: Bow + Arrow Soccer, Another Fisherman’s Tale, Hellsweeper VR et Sushi Ben

Voilà, pour rappel, la liste des jeux déjà disponibles :