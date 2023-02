Alors qu'il se murmure que Sony a déjà révisé à la baisse la production de son casque PS VR2, la marque joue la carte de la transparence et nous offre deux vidéos animées par ses ingénieurs dans lesquelles le dispositif dévoile ses moindres entrailles.

C'est ainsi l'occasion de découvrir quelques subtilités au sein du périphérique, à commencer par son poids qui passe de 600 à 560 grammes, l'intégration d'un moteur dédié au retour de force, de voir les diverses caméras qui équipent l'appareil (suivi oculométrique et suivi du déplacement de la tête). On note également la présence d'un nouveau système de refroidissement qui servira autant le matériel que le visage de l'utilisateur.

Un démontage en règle qui dévoile la magie du PSVR2

Takeshi Igarashi présente ensuite les nouveaux contrôleurs qui seront livrés avec le casque et qui remplacent le PlayStation Move. Des contrôleurs dotés de retour haptique et de gâchettes adaptatives avec des capteurs à détection tactile. Divers capteurs et gyroscopes permettront également de localiser avec précision les contrôleurs dans l'espace.

Rappelons que le PSVR2 sera disponible à compter du 22 février prochain au prix plutôt salé de 599,99€.