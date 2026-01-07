Dans le cadre d'une législation qui doit entrer en vigueur mi-février prochain, le Vietnam introduit des règles strictes pour les annonceurs et les plateformes de vidéo en ligne comme YouTube.

Les nouvelles règles pour les formats publicitaires

Le point central est l'interdiction de forcer les utilisateurs à visionner une publicité vidéo au-delà de 5 secondes. Passé ce délai, un bouton pour passer ou ignorer doit être disponible, et clairement identifiable.

Pour les publicités sous forme d'images statiques, la fermeture doit en outre être immédiate et possible en un clic.

Le texte proscrit explicitement l'utilisation de faux boutons de fermeture ou d'icônes trompeuses qui redirigent l'utilisateur vers une autre page au lieu de fermer la publicité.

Des signalements à ne pas négliger

Un décret renforce également les mécanismes de signalement et de retrait des contenus illicites. Les plateformes devront intégrer des icônes et des instructions claires permettant aux utilisateurs de signaler facilement une publicité qui enfreint la loi.

Une fois un signalement reçu et validé par le gouvernement, l'annonceur et le fournisseur de services publicitaires disposeront de 24 heures pour retirer le contenu litigieux. En cas de non-respect, des mesures techniques de blocage pourraient être prises, en plus de poursuites.

La législation porte une attention particulière à des produits et services jugés sensibles, en raison de leur impact sur la santé humaine et l'environnement.