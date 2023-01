Avec une seule source de lumière et une unique puce optique, des chercheurs de l'université technique du Danemark (DTU) et de l'université technologique de Chalmers à Göteborg en Suède ont démontré de manière expérimentale la transmission de données à un débit de 1,84 pétabits par seconde (Pbit/s).

Cela correspond à 1,84 million de gigabits par seconde (Gbit/s) ou 1 840 millions de mégabits par seconde (Mbit/s). Pour une mise en perspective, une analogie est faite avec le double du trafic Internet mondial total en une seconde.

Un peigne de fréquences idéal

La puce utilise un seul laser infrarouge pour créer un spectre arc-en-ciel contenant des centaines de couleurs et donc fréquences. Elles sont exploitées pour le codage de données via la modulation de l'amplitude, la phase et la polarisation. Les fréquences sont ensuite réassemblées et envoyées sur une fibre optique.

" La particularité de la puce est qu'elle produit un peigne de fréquences dont les caractéristiques sont idéales pour les communications par fibre optique ", a déclaré Victor Torres Company de l'université technologique de Chalmers.

Sur une distance de 7,9 km, un câble de fibre optique était avec 37 noyaux porteurs de lumière à l'intérieur et en utilisant 223 canaux de longueurs d'onde. Il a été possible d'atteindre 1,84 Pbit/s en additionnant le débit des 223 canaux de longueurs d'onde sur les 37 noyaux.

Bien plus encore en théorie

Au-delà du débit, la prouesse soulignée ici est bien d'avoir recours pour cela à une seule puce comme source de lumière. Du reste, une analyse théorique indique qu'il serait possible d'atteindre jusqu'à 100 Pbit/s grâce à une solution qui est évolutive et aura un intérêt pour la réduction de la consommation énergétique d'Internet.

" Notre solution offre la possibilité de remplacer des centaines de milliers de lasers dans les nœuds Internet et les centres de données qui consomment tous de l'énergie et génèrent de la chaleur. Nous avons l'opportunité de contribuer à l'avènement d'un Internet qui laisse une empreinte climatique plus faible ", a déclaré Leif Katsuo Oxenløwe de l'université technique du Danemark.