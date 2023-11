La communication directe des smartphones avec les satellites pour des communications d'urgence d'abord et pour un usage étendu plus tard a débuté avec l'iPhone 14 et devrait faire son apparition sur les smartphones Android en 2024 à l'occasion de la mise en place des écosystèmes correspondants.

Le groupe Qualcomm, spécialiste des communications mobiles, pensait pouvoir jouer un coup d'avance avec sa solution maison Snapdragon Satellite annoncée début 2023 et assurant une communication avec les satellites du réseau Iridium.

Une solution propriétaire...qui fait peur

La firme espérait ainsi attirer les fabricants de smartphones désireux de suivre au plus vite la tendance amorcée par Apple et fournir une solution propriétaire constituant une nouvelle opportunité pour écouler ses puces.

Toutefois, moins d'un an plus tard, Qualcomm et Iridium annoncent la fin de leur partenariat. Le spécialiste des satellites indique que si les technologies de communication entre smartphone et satellite ont pu être développées et faire l'objet de démonstrations techniques, les fabricants de smartphones n'ont pas souhaité l'intégrer dans leurs appareils mobiles.

Qualcomm indique de son côté que les fabricants ont boudé sa solution propriétaire pour se tourner vers des solutions standard de communication entre satellite et smartphone.

Ils n'ont pas souhaité arriver trop en avance sur le marché en passant par une solution propriétaire et préféré attendre l'arrivée d'Android 14 qui intègre les briques d'une communication standardisée entre smartphone et satellite.

Iridium ne désespère pas

Ce n'est pas la première fois que Qualcomm échoue à imposer des solutions propriétaires dans divers domaines, les clients potentiels craignant de se retrouver pris au piège d'une solution unique dont ils ne pourront échapper par la suite et souvent associée à de coûteux droits de licence.

Si Iridium a vu son cours en Bourse chuter de 8% à la suite de cette annonce, la firme indique tout de même que cela lui laisse désormais les mains libres pour se rapprocher d'autres acteurs travaillant sur le même sujet.

Le marché est en cours de formation et ce faux pas risque de lui faire manquer des opportunités mais il la fonctionnalité de communication par satellite pourrait être amenée à devenir standard dans les smartphones, au moins haut de gamme, et la constellation Iridium pourra sans doute y jouer un rôle.