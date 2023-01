Anticipée dès l'iPhone 13 mais finalement proposée avec la série iPhone 14 en septembre 2022, la communication d'urgence par satellite apporte un outil supplémentaire pour protéger les utilisateurs d'appareils iOS et les épauler même dans les zones les plus reculées.

S'il faut un horizon dégagé, le dispositif peut fonctionner sans réseau cellulaire disponible et transmettre un minimum d'informations comme un géopositionnement et un court message afin d'alerter les secours et les proches.

Le système est disponible aux Etats-Unis et au Canada et a été activé en décembre en Europe (dont la France) assorti d'un abonnement offert durant plusieurs années. Du côté d'Android, Google a déjà signalé que la prochaine évolution Android 14 prendra en charge les protocoles de communication par satellite.

Snapdragon Satellite pour tutoyer le ciel

Mais tandis que Huawei fait cavalier seul et propose un système de communication par satellite sur sa série Mate 50 mais actif uniquement en Chine avec les satellites Beidou, et qu'Elon Musk prépare une communication satellite sur smartphone depuis sa constellation Starlink, les travaux se préparent en coulisses.

Le groupe Qualcomm prépare une fonctionnalité Snapdragon Satellite pour son processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 2 qui va permettre une communication d'urgence entre les smartphones et les satellites du réseau Iridium.

La fonction n'est pas attendue avant la fin de l'année (avec peut-être l'arrivée d'Android 14 pour faire la jonction) mais elle assurera une communication dans les deux sens.

Si l'accès aux services d'urgence sera gratuit, il sera possible d'envoyer de courts messages à des contacts via un abonnement spécifique. Et ces derniers pourront répondre par le même moyen, en se limitant à des messages courts.

On sait déjà que Qualcomm est impliqué en partie dans la communication satellite d'urgence sur iPhone 14 par l'intermédiaire du modem 5G Snapdragon X65 compatible avec la bande n53 de Globalstar.

L'avantage pour Snapdragon Satellite est que la solution ne sera pas limitée à un unique fabricant de smartphones mais pourra être proposée par tous les acteurs de l'écosystème Android.

La communication par satellite, futur must-have ?

Le groupe de San Diego dispose donc sans doute déjà de tous les éléments nécessaires dans le modem Snapdragon X70 de la puce Snapdragon 8 Gen 2, en attendant de pouvoir l'activer.

La communication par satellite pourrait également intéresser Samsung. Une rumeur a affirmé que les smartphones Galaxy S23 en seraient dotés, également via la constellation de satellites Iridium. S'agit-il en fait de Snapdragon Satellite ? Pour le moment, c'est le mystère.

Le fait est que la communication d'urgence par satellite, puis la communication tout court ne soit plus très loin de devenir une fonctionnalité de référence des smartphones premium. Les satellites vont-ils finir par remplacer les réseaux cellulaires terrestres ?