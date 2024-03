Habituellement, le groupe Qualcomm annonce un processeur mobile Snapdragon 8 puis six mois plus tard une version Plus légèrement améliorée. L'an dernier, la firme n'a pas procédé à ce découpage traditionnel même si un processeur spécial Snapdragon 8 For Galaxy a été proposé sur les smartphones Samsung Galaxy S23.

Cette année, le groupe de San Diego change son fusil d'épaule et annonce dès ce mois de mars un processeur Snapdragon 8s Gen 3. Et ce n'est cette fois pas forcément une puce plus puissante qui est proposée mais plutôt une adaptation mettant en valeur les capacités d'intelligence artificielle, nouvel aspect incontournable des smartphones haut de gamme.

Snapdragon 8 Gen 3, l'original

Le processeur Snapdragon 8s Gen 3 conserve une bonne partie des caractéristiques du Snapdragon 8 Gen 3 annoncé en octobre dernier avec une configuration CPU octocore faisant toujours appel à un coeur très puissant ARM Cortex-X4 mais dont la cadence a été ramenée à 3 GHz, au lieu de 3,4 GHz sur la puce initiale.

Tout pour l'IA générative

La configuration modifie également l'équilibre entre les coeurs puissants et économiques. De 5+2 coeurs, Qualcomm a modifié la répartition en un 4 + 3 coeurs plus classique et répartissant plus largement les performances en les poussant un peu moins haut.

Elle peut être accompagnée avec une quantité de RAM LPDDR5X allant jusqu'à 24 Go et supporte le stockage UFS 4.1, ainsi que les connectivités sans fil, comme le WiFi 7, et cellulaires (5G NSA et SA) les plus récentes.

Ces modifications ont un but : proposer une puce mobile premium plus spécialement destinée à supporter une IA générative embarquée, "y compris des modèles de langage volumineux (LLM) populaires tels que Baichuan-7B, Llama 2 et Gemini Nano".

Qualcomm met ainsi en avant la présence d'un ISP (puce de traitement d'image) à détection permanente et capable de segmentation sémantique (différenciation des différents éléments d'une photo en leur appliquant à chacun le traitement photo le plus adapté).

L'aspect premium n'est pas oublié

La puce Snapdragon 8s Gen 3 est capable de faire tourner directement une IA générative de plus de 10 milliards de paramètres pour de l'assistance à la rédaction, résumer des articles ou générer des images.

Le processeur mobile conserve ses attributs haut de gamme et pourra faire tourner des jeux mobiles puissants grâce à l'accélération matérielle du ray tracing et l'augmentation du framerate par insertion d'images supplémentaires.

Qualcomm dévoile déjà les premiers partenaires qui utiliseront cette nouvelle solution mobile : Honor, iQOO, realme, Redmi et Xiaomi sont donc sur les rangs et un premier smartphone équipé sera dévoilé avant la fin du mois de mars (spoiler : c'est le Motorola X50 Ultra chinois qui deviendra Motorola Edge 50 Pro dans le reste du monde).

Cette évolution est aussi vue comme un moyen de diminuer légèrement le prix du processeur mobile afin de pouvoir proposer des smartphones premium restant aux alentours des 1000 euros.