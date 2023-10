L'événement Snapdragon Summit permet à Qualcomm de dévoiler ses processeurs ARM les plus performants et c'est un peu plus tôt que d'habitude, dès cette fin octobre, que la firme présente ses nouveautés.

L'année 2023 a été marquée par un puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2 présent dans de nombreux smartphones premium, parfois boudé pour son prix et pour une fois sans déclinaison Plus estivale, même si Samsung a profité en exclusivité d'une version spéciale " For Galaxy".

Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 vient placer la barre encore plus haut en termes de performances mobiles tout en continuant de mettre en avant ses capacités d'intelligence artificielle embarquée avec cette année une intégration plus profonde de l'IA générative qui pourra répondre aux sollicitations directement dans les smartphones.

CPU octocore, GPU Adreno, modem Snapdragon X75

Pour les bases, on trouvera un CPU gravé en 4 nm avec une configuration octocore différente de ce qui était proposée jusqu'à présent : Avec 1 coeur ARM Cortex-X4 très puissant cadencé à 3,3 GHz, 5 coeurs Kryo performants à 3,2 GHz et 2 coeurs Kryo économiques à 2,3 GHz, l'équilibre n'est pas le même que les processeurs mobiles précédents.

Qualcomm revendique pour le Snapdragon 8 Gen 3 une progression de 30% des performances CPU et de 20% en efficience, avec toujours de la RAM LPDDR5X et du stockage en UFS 4.0.

A ceci s'ajoute une partie GPU Adreno qui continue d'améliorer les performances de 25% par rapport à la génération précédente et supporte le moteur Unreal Engine 5. Les smartphones profiteront toujours de l'environnement Snapdragon Elite Gaming apportant de multiples fonctionnalités d'optimisation du fonctionnement et des connectivités ainsi que du support matériel du ray tracing.

Avec sa puce FastConnect 7800, on trouvera le support des technologies WiFi 6/ 6E et WiFi 7 ainsi que du Bluetooth 5.4. Avec son modem Snapdragon X75, la puce Snapdragon 8 Gen 3 sera toujours au top de la 5G avec des vitesses de transfert de 10 Gbps descendants et 3,5 Gbps montants, ainsi qu'une foule de techniques d'optimisation RF pour maintenir les débits et exploiter les bonnes fréquences, en partie avec l'aide d'une IA embarquée.

A noter également qu'il apporte le mode Snapdragon Satellite pour assurer une communication entre smartphone et satellite, dont on devrait beaucoup entendre parler l'année prochaine.

De l'IA discrètement embarquée à l'IA générative qui se montre

L'IA, justement, sera toujours plus au coeur de la nouvelle puce de Qualcomm. Elle l'était déjà dans la génération précédente mais la firme a fait évoluer son environnement Qualcomm AI Engine pour optimiser son NPU (Neural Processing Unit) Hexagon en quasi-doublant ses performances de traitement et s'appuyer sur le Qualcomm Sensing Hub supervisant les capteurs et pouvant déclencher des scénarios en fonction de l'utilisation, du mouvement ou des sons captés.

Surtout, Qualcomm fait entrer de l'IA générative dans sa plate-forme pour gérer directement modèles de langage pour chatbots, génération d'image et assistants virtuels qui seront présents dans différentes fonctionnalités des smartphones.

Capable de traiter 10 milliards de paramètres, le nouveau système peut faire fonctionner des IA génératives en local sans passer par du cloud, gagnant en réactivité mais aussi en sécurité, tout en maîtrisant la consommation d'énergie.

Les fonctionnalités d'IA épauleront un peu partout le fonctionnement des smartphones et en particulier la partie photo qui reste une fonctionnalité essentielle avec l'ISP Spectra capable de gérer un capteur photo de 200 mégapixels et d'enregistrer en vidéo 8K HDR 30 fps / 4K 120 fps.

L'IA pourra apporter des fonctions supplémentaires comme la gomme magique et réaliser une analyse (par segmentation sémantique) de l'image pour en décomposer les éléments et appliquer des réglages spécifiques afin d'obtenir une composition équilibrée.

Si les smartphones équipés du nouveau processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 défileront sans doute en 2024, avec déjà le soutien des marques Asus, Honor, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, Redmagic, Sony, Vivo et Xiaomi, on devrait très vite croiser les premiers modèles avec la série Xiaomi 14 qui doit être présentée dès le 26 octobre 2023.