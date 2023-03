La carte SIM est un incontournable en matière de téléphonie mobile et a déjà connu plusieurs évolutions qui l'ont amenée au format réduit nano SIM. Ce petit bout de plastique avec sa puce permettant l'authentification des utilisateurs sur les réseaux des opérateurs, avec son chariot qui peut dans certains cas une carte mémoire, présente un encombrement qui est de plus en plus convoité dans le volume restreint des téléphones portables.

Depuis quelques années, certains fabricants proposent la technologie eSIM (SIM embarquée). La carte SIM est toujours présente mais inaccessible car soudée sur la carte mère du téléphone.

Credit : Thales

Cela a permis de gagner encore un peu de place tout en proposant un format réinitialisable. Alors que la carte SIM physique est associée à un unique opérateur, l'eSIM peut être reprogrammée pour accueillir n'importe quel opérateur proposant ce mode de fonctionnement.

iSIM, la prochaine évolution

L'étape suivante sera de passer à la technologie iSIM (SIM intégrée). Cette fois, la carte SIM est directement intégrée dans le processeur mobile du smartphone, comme un des multiples composants formant un SoC (System on Chip).

Cela offre des avantages en matière d'encombrement, de consommation d'énergie et de communication directe avec la puce du téléphone ainsi qu'une plus grande évolutivité.

La technologie iSIM est à l'étude depuis plusieurs années et des entreprises comme Qualcomm ont déjà présenté de multiples démonstrations témoignant de l'état d'avancement de la technique.

Pour le salon MWC 2023 de Barcelone, Qualcomm fait un pas en avant avec Thales en faisant pour la première fois certifier sa puce mobile Snapdragon 8 Gen 2 pour un usage iSIM commercial.

Cela garantit que le module iSIM fonctionne selon les mêmes standards et avec le même niveau de sécurité et la capacité de gestion distante des services qu'une carte eSIM.

Les prévisions de Kaleido Intelligence prévoit déjà que la technologie iSIM sera présente sur 300 millions d'appareils dès 2027, représentant 19% des équipements de SIM embarquée / intégrée du marché.

L'équipement devrait débuter par des smartphones haut de gamme , sans doute dès cette année mais plus largement en 2024, avant de s'étendre à tous les segments.