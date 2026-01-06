Pour le CES 2026, Qualcomm lève le voile sur une nouvelle puce ARM au nom de Snapdragon X2 Plus qui se destine à équiper la prochaine génération d'ordinateurs portables Copilot+ PC avec Windows 11.

Avec une disponibilité annoncée pour le premier semestre 2026, elle se positionne juste en dessous du Snapdragon X2 Elite et vise à démocratiser les performances, l'IA et l'autonomie record sur des machines plus accessibles.

Quelles sont les performances promises par cette nouvelle puce ?

Le Snapdragon X2 Plus est gravé en 3 nm et s'appuie sur le CPU Qualcomm Oryon de troisième génération, en configurations à 10 ou 6 cœurs pouvant atteindre 4 GHz. Qualcomm vante des gains significatifs, avec des performances en single-core jusqu'à 35 % supérieures à la génération précédente, tout en consommant 43 % d'énergie en moins.

Cette efficacité énergétique est la clé de la promesse d'une autonomie de plusieurs jours, sans que les performances ne chutent lorsque l'appareil est débranché.

Côté graphique, le GPU Adreno intégré offre un gain de performance pouvant aller jusqu'à 39 %, tout en supportant nativement les API telles que DirectX 12.2 Ultimate et Vulkan 1.4.

L'IA au cœur du dispositif

Le Snapdragon X2 Plus intègre le même NPU Hexagon que la version X2 Elite, capable de délivrer 80 TOPS. Cette puissance de calcul dédiée à l'IA est conçue pour accélérer les tâches en local, comme la retouche photo et vidéo, la génération de contenu et l'utilisation des fonctionnalités avancées des Copilot+ PC.

Selon Qualcomm, ce NPU est le plus rapide au monde pour les ordinateurs portables de sa catégorie. Le Snapdragon X2 Plus " offre la puissance, l'efficacité et l'intelligence nécessaires pour dépasser les ambitions des utilisateurs, rendant chaque expérience plus réactive et personnelle ".

Tailler des croupières au MacBook Air ?

Avec le Snapdragon X2 Plus, Qualcomm s'attaque directement au segment du MacBook Air d'Apple et aux ultraportables équipés par Intel et AMD. La plateforme est avec le support du Wi-Fi 7, de la 5G en option et du Bluetooth 5.4. Elle peut gérer jusqu'à trois écrans externes 4K.