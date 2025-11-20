Qualcomm dévoile les performances de son processeur Snapdragon X2 Elite. Avec son GPU Adreno X2, la puce ARM promet de surpasser les solutions graphiques intégrées d'Intel et AMD, affirmant une compatibilité avec 90% des jeux populaires dès son lancement en 2026.

Le marché des processeurs pour PC portables, longtemps un duel entre les architectures x86 d'Intel et d'AMD, assiste à la montée en puissance d'un concurrent de taille.

Qualcomm, fort de son expertise dans les puces ARM mobiles, s'attaque frontalement au secteur du jeu vidéo avec sa nouvelle génération de processeurs, le Snapdragon X2 Elite.

Une promesse de supériorité graphique

Au cœur de cette offensive se trouve le nouveau processeur graphique intégré Adreno X2. Les données internes de Qualcomm sont pour le moins audacieuses.

La firme annonce que son iGPU est en moyenne 50% plus rapide que celui de l'Intel Core Ultra 9 288V Lunar Lake et 29% plus performant que la solution d'AMD, le Ryzen AI 9 HX 370 "Strix Point".

Ces comparaisons, réalisées à paramètres graphiques équivalents, s'appuient sur une sélection de plus de 25 titres populaires, dessinant les contours d'une nouvelle hiérarchie.

Compatibilité et performances : le nerf de la guerre

L'un des principaux freins à l'adoption des puces ARM sur Windows a toujours été la compatibilité logicielle, un véritable talon d'Achille pour les jeux. Qualcomm semble avoir pris le problème à bras-le-corps.

L'entreprise assure en effet que plus de 90 % des jeux les plus joués seront fonctionnels dès le lancement des appareils attendus pour 2026.

Les gains du nouveau Snapdragon X2 Elite par rapport à la génération précédente sont spectaculaires, avec des performances jusqu'à 2,3 fois supérieures sur le modèle phare.

Des titres comme DOOM Eternal passeraient ainsi de 42 à 107 images par seconde, une différence colossale.

Au-delà des chiffres, les défis réels

Si ces benchmarks sont impressionnants, ils soulèvent des questions cruciales et invitent à la prudence. Provenant de tests internes, ils devront impérativement être confirmés par des analyses indépendantes sur des machines commerciales.

La qualité et la maturité des pilotes graphiques, la gestion de la chauffe, mais aussi la stabilité des performances seront des facteurs déterminants pour convaincre. Sur une note positive, Qualcomm a déjà confirmé le support des principaux systèmes anti-triche, un point essentiel pour le jeu en ligne compétitif.

L'arrivée du Snapdragon X2 Elite va au-delà de l'évolution douce de la gamme : c'est une déclaration d'intention. Reste à voir si, une fois les premiers ordinateurs portables disponibles début 2026, la promesse d'une expérience de jeu fluide et performante sur architecture ARM se concrétisera pour redessiner le paysage du PC gaming nomade.