Autorité de régulation des télécoms, l'Arcep publie les résultats de son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles en France métropolitaine. Elle s'appuie sur plus d'un million de mesures réalisées en 2G, 3G, 4G et 5G de mai à août 2023. Ces mesures concernent les lieux de vie à l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, ainsi que les transports.

Pour la qualité vocale, elle est en progression par rapport à 2022 et les écarts entre les différents opérateurs sont jugés très faibles sur l'indicateur de qualité moyenne des appels.

Le taux d'appels maintenus deux minutes et sans perturbations audibles atteint 96 % pour Orange, 95 % pour Bouygues Telecom, 92 % pour SFR et Free Mobile dans les zones denses. En zones intermédiaires et rurales, Orange conserve également la tête sur cet indicateur d'appels en qualité dite parfaite. L'Arcep souligne la progression de Free Mobile en zones intermédiaires. C'est en outre dans les zones rurales qu'Orange se détache par rapport aux autres opérateurs.

Cette année, l'Arcep s'est aussi penché sur la qualité des appels voix réalisés avec une application de messagerie instantanée (WhatsApp). Pour les appels en qualité parfaite, les écarts sont plus marqués, et Free Mobile est nettement en retrait (taux de succès de 54 %).

L'ensemble des opérateurs permettent de recevoir un SMS en moins de 10 secondes avec un niveau de performance qualifié de haut.

Pour l'Internet mobile et sans incitation à la course au débit

L'Arcep fait évoluer la présentation de ses indicateurs en matière d'Internet mobile. Trois seuils sont retenus (débit descendant) : 3 Mbit/s pour les usages les moins exigeants (navigation web), 8 Mbit/s pour les usages les plus courants (visionnage vidéo) et 30 Mbit/s pour les usages les plus exigeants (outils collaboratifs pour les professionnels, par exemple).

Pour les seuils de débits 3 Mbit/s et 8 Mbit/s, Orange obtient les meilleurs résultats sur toutes les zones d'habitation. Derrière, Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR sont très proches les uns des autres. Dans les zones denses, Orange et Bouygues Telecom se détachent par le haut. Sur le seuil de 30 Mbit/s, Free Mobile apparaît en retrait.

Synthèse des résultats 2G, 3G, 4G, 5G

Avec la navigation web et un affichage des pages en moins de 10 secondes, Orange obtient un taux de 97 % en zones denses, quand Bouygues Telecom est à 96 %, 94 % pour SFR et 93 % pour Free Mobile. En zones rurales, Orange (84 %) est suivi de Free Mobile (78 %), SFR (77 %) et Bouygues Telecom (75 %).

Concernant le streaming vidéo, tous les opérateurs ont un taux de 97 % des vidéos visionnées en qualité parfaite en zones denses. En zones rurales, Orange affiche un taux de 89 %, devant SFR à 85 %, Free Mobile à 84 % et Bouygues Telecom à 82 %.

Idem pour le leader sur les transports

Pour le cas des axes de transport, l'Arcep estime que la qualité des services mobiles est à un bon niveau de performance sur les axes routiers. Elle est par contre jugée à un niveau moyen dans les TGV, les trains des réseaux Intercités et dans le TER.

Et si un opérateur doit être mis en avant pour les meilleurs résultats, c'est une nouvelle fois Orange.

" Il existe des différences significatives de qualité selon les lieux et les opérateurs. L'Arcep vous invite à les comparer sur https://monreseaumobile.arcep.fr, selon le type de zones (denses, intermédiaires ou rurales) où vous vivez, et en fonction des axes de transport que vous empruntez ", écrit l'Arcep.