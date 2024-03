Dans le cadre de la dernière version 124 du navigateur Firefox, Mozilla a annoncé que la disponibilité du moteur de recherche Qwant a été étendue à toutes les langues en France, ainsi qu'en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse.

Via les paramètres, Firefox permet d'opter pour Qwant en tant que moteur de recherche par défaut dans la barre d'adresse et la barre de recherche. Sinon, un raccourci de recherche @qwant permet de faire des recherches sur Qwant directement depuis la barre d'adresse.

Pour utiliser Qwant sur Firefox, une extension est également proposée. Elle s'occupe d'en faire le plus simplement du monde le moteur de recherche par défaut du navigateur.

À souligner que les raccourcis de recherche et l'extension Qwant ne sont pas pris en charge avec Firefox pour Android, où le paramétrage manuel de Qwant en tant que moteur de recherche par défaut demeure évidemment possible.

Le choix de Qwant sur Firefox

Qwant et Firefox ont des atomes crochus. Le moteur de recherche hébergé en Europe a pour ligne de conduite de ne revendre aucune donnée personnelle, et sans tracking des recherches. Il revendique une navigation en toute confiance sur internet grâce à des résultats de recherche non biaisés, en totale indépendance d'un profil.

Firefox mettant l'accent sur la protection de la vie privée qui est intimement liée à la question de la collecte de données personnelles, il y a forcément une relation presque naturelle entre Qwant et Firefox.

Pour autant, Qwant veut trouver sa place sur l'ensemble des navigateurs et lance pour défi de changer des habitudes.

Un effet DMA en Europe

Le 6 mars a été marqué par l'entrée en vigueur d'obligations du Digtal Markets Act en Europe pour des gatekeepers, dont Apple et Google avec certains de leurs produits. Apple a publié la mise à jour iOS 17.4 qui comprend des adaptations aux DMA.

Selon Qwant, l'écran de choix du navigateur par défaut sur iOS a également eu pour conséquence de provoquer une hausse de 53 % des installations de Qwant sur la journée du 6 mars (en comparaison avec la veille).

De quoi modifier des habitudes durablement ? L'essai restera à transformer pour certains.