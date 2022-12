Il y a quelques semaines nous avons lancé une toute nouvelle version du site web Génération Nouvelles Technologies, GNT pour les intimes qui nous suivent depuis plus de 21 ans maintenant. Outre le fait que le site a été entièrement réécrit de zéro au niveau du code en utilisant les dernières technologies, nous avons également décidé un changement de stratégie concernant l'utilisation très spécifique du moteur de recherche intégré au site, celui qui vous permet de retrouver en un clic nos contenus. Nous avons en effet décidé d'utiliser un service externe comme solution de recherche, à savoir la solution proposée par Qwant.

Qwant : le moteur de recherche internet français

Pour rappel, Qwant est un moteur de recherche français lancé en 2013 avec comme ambition de proposer une alternative française, respectant la vie privée de ses utilisateurs. Son principal axe de communication a été, et est toujours encore aujourd'hui, de garantir à ses utilisateurs un total respect de leur vie privée et de leurs données personnelles. Aucun traçage, aucun profilage, aucune collecte, revente ou utilisation commerciale de vos données, tout est transparent. Outre cet aspect, le moteur de recherche se veut bien entendu également efficace et surtout impartial dans l'affichage des résultats. Ces points sont justement ceux principalement reprochés au leader du domaine à savoir Google. Compte tenu de ces éléments, l'intégration de Qwant sur GNT nous apparaissait donc comme une bonne idée : aucun profil utilisateur n'est créé en fonction de vos usages (mots recherchés, articles lus, etc.), tout est donc 100% transparent.

L'autre point à considérer est le fait que Qwant est un moteur de recherche français, qui dépend donc de la législation européenne, et non pas américaine comme avec Google. Et cela change absolument tout au niveau de la législation et de la protection de vos données. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, mais il paraît tout de même plus raisonnable que nos données soient conservées, en sécurité, en Europe plutôt que librement accessibles et en vente aux USA.

Dans un précédent article engagé, nous évoquions d'ailleurs un sujet similaire, à savoir Pourquoi quitter GMAIL en 2022 ? La aussi chacun est libre de ses choix, mais il nous paraît toutefois important d'informer les internautes de la réalité, car comme on le dit souvent, "quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit". Certains s'en accommodent très bien, et c'est parfaitement compréhensible vu la très grande qualité des outils proposés par Google, d'autres moins, d'où la présentation nécessaire d'alternatives viables.

En intégrant Qwant directement sur GNT, nous avons fait ce choix de rétablir un certain équilibre sur le web en favorisant des moteurs de recherche autres que Google, et qui sont tout aussi performants, pour limiter au maximum notre dépendance.